Dôme de chaleur sur la France : comment se protéger ?

Une vague de chaleur sévit en France. Phénomène inédit en ce beau mois de mai. Des températures record, sont atteintes, jusqu’à 34° dans certaines régions. Comment s’en protéger ?

Un dôme de chaleur s’est installé en France. Conséquence ? Une hausse des températures qui pourrait battre des records dans de nombreux départements.

🌡️Chaleur France 17-5-2022



records mensuels

26.6°C Pte de la Hague (50)–>26.0, 21-5-1922

27.8 Ile de Bréhat (22) [égalé]–>27.8, 21-5-1922



records de 2e décade de mai

32.9°C Montélimar (32.3, 16-5-1945)

32.6 Orange (31.6, 16-5-1992)

32.2 Toulouse-Blagnac (31.9, 11-5-2012)

etc. https://t.co/6syfO3OAv5 pic.twitter.com/v2lFxdj5Vp — Etienne Kapikian (@EKMeteo) May 17, 2022

Un dôme de chaleur, c’est quoi ?

Ce dôme de chaleur est un « phénomène météorologique causé par la formation d’une anomalie impactant la circulation de l’atmosphère en Europe de l’Ouest », explique Météo France.

Le recensement des vagues de chaleur depuis 1947 indique clairement que la fréquence et l’intensité de ces événements a augmenté. Météo France.

Ceci cause la formation « d’un axe d’air chaud qui véhicule un flux d’air sud tropical » en provenance du Maroc et de l’Espagne, lequel remonte progressivement en France, pour atteindre la Belgique et les Pays-Bas. En parallèle de ce phénomène, une masse d’air dont la température est de 8 degrés supérieurs à la moyenne se forme à 1500 mètres d’altitude. La conjonction des deux phénomènes entraîne, sur le territoire français, une augmentation rapide des températures.

En Inde et au Pakistan, des records de température sont prévus. Près de 50° attendus. Météo France

🌡️📈 La #chaleur qui s'est installée depuis le début du mois se poursuit cette semaine. Le mercure va repartir à la hausse, pour atteindre, en milieu de semaine, 30 à 34°C sur la plupart des régions.



📸Aix-en-Provence via @infoclimat pic.twitter.com/OovXI5sEjX — Météo-France (@meteofrance) May 16, 2022

Se protéger

Nous ne sommes pas tous égaux face aux fortes chaleurs. Les personnes fragiles (personnes âgées, handicapées, femmes enceintes, jeunes enfants…) sont plus à risque. Car les fortes températures, peuvent entraîner des accidents graves et même mortels, comme la déshydratation ou le coup de chaleur ; la pollution de l’air aggrave la situation.

Les conseils :

Une bonne hydratation : il ne faut pas attendre d’avoir soif pour boire de l’eau. Pas d’alcool, ni de boissons à forte teneur en caféine : elles sont diurétiques. A privilégier : la douche fraîche, le brumisateur et le ventilateur.

L’usage simultané est le plus efficace : brumiser d’abord les parties découvertes puis ventiler les parties mouillées avec le ventilateur manuel. A répéter autant de fois qu’on le veut, dès qu’on est sec. Ministère de la Santé.

Se protéger du soleil : car l’index est élevé en cas de chaleur. Porter des vêtements amples légers et clairs (préférez les matières naturelles comme le coton, qui laisse passer l’air et absorbe la transpiration). Chapeau, lunettes de soleil, crème solaire et casquette sont de rigueur.

Et le sport ? Planifiez vos efforts tôt le matin ou dans la soirée et réduisez l’intensité de vos entraînements pour ne pas brusquer votre organisme, portez une casquette et hydratez vos vêtements, tête, bras et jambes régulièrement. Buvez régulièrement.

