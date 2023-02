Plus d’arbres en ville pour lutter contre la canicule

Enfin une bonne nouvelle qui donne une bouffée d’oxygène. Planter plus d’arbres en ville serait efficace pour lutter contre la canicule, d’après une étude parue dans la revue scientifique The Lancet.

Un tiers des décès attribuables à la chaleur l’été pourraient être évités si on plantait plus d’arbres dans les villes. Telle est la conclusion d’une vaste étude, menée dans 93 villes européennes, à partir des températures et de la mortalité de l’été 2015.

Planter le double d’arbres en ville

L’étude menée par l’Institut de santé mondiale de Barcelone, démontre qu’il faudrait doubler la surface d’espaces verts pour réduire la mortalité due à la canicule. Aujourd’hui, d’après les chercheurs, la couverture végétale des villes est en moyenne de 15%. En atteignant les 30% de surface arborée, la température en ville baisserait de 0,4°C en moyenne l’été. Un tiers des décès liés à la hausse des températures pourraient ainsi être évités.

Résultat, moins d'îlots de chaleur, c'est-à-dire moins de température élevée dans les zones bétonnées ou goudronnées. Ces dernières restent très chaudes, même la nuit.





En 2022, les épisodes caniculaires ont causé la mort prématurée de 2 816 personnes en France. Santé publique France



Les rats des villes ont plus chaud

L’été quand les températures grimpent, la majorité de la population urbaine vit avec 1°C de plus que les habitants de la campagne ou même que ceux de la périphérie. Pour les personnes fragiles, cette hausse peut causer des problèmes respiratoires, cardiaques… Et le problème va perdurer avec le réchauffement climatique. Planter des arbres serait donc une bonne solution car ils réduisent en même temps la pollution atmosphérique et redonnent le moral, d’après les chercheurs. Mais quoi d’autre ?

Nous encourageons les urbanistes et les décideurs à intégrer l’infrastructure verte urbaine adaptée à chaque contexte local, tout en la combinant à d’autres interventions pour maximiser les avantages pour la santé et promouvoir des villes plus durables et résilientes. Mark Nieuwenhuijsen, coauteur de l’étude, directeur de l’urbanisme, de l’environnement et de la santé à l’Institut de recherche de Barcelone.

Les bonnes idées pour réduire la chaleur

D’autres idées sont avancées pour réduire la chaleur en ville et éviter les Îlots de chaleur.

Innover dans des matériaux de construction de façon à réduire l’utilisation du béton. Car, celui-ci emmagasine la chaleur la journée et la rejette la nuit.

Prendre exemple sur les villes du Sud : éclaircir la couleur des routes, des toitures… Car, les matériaux de construction de couleur sombre absorbent et retiennent la chaleur.