Cancer du poumon : en augmentation chez les femmes

Le cancer du poumon est en augmentation chez les femmes. Ces dernières représentent 34,6 % des nouveaux diagnostics. Cette croissance est liée au tabagisme, d’après les dernières données de l’Institut national du cancer.

Le « visage » du cancer du poumon change peu à peu en France. Les chiffres indiquent qu’il y a moins de jeunes, plus de femmes et de personnes âgées non fumeuses, qui en sont victimes.

Chaque année en France, près de 46 000 nouveaux cas de cancer du poumon sont diagnostiqués. Ligue contre le cancer.

Le cancer poumon chez les femmes

Le cancer du poumon progresse chez les femmes. Les chiffres sont alarmants. Elles représentaient 16 % des patients en 2000, et 24 % en 2010. Aujourd’hui, 34,6 % des nouveaux diagnostics sont des femmes. Le tabagisme est pointé du doigt par les spécialistes. 40 % des nouveaux cas de cancer bronchique de moins de 50 ans sont des femmes, précisent-ils.

Le tabagisme est responsable de cette maladie dans plus de 80% des cas, indiquent de concert la Ligue contre le cancer et l’Assurance maladie. Chez les femmes de 45 à 64 ans, la tendance est à la hausse.

Augmentation du cancer du poumon chez les non-fumeurs

La Société de pneumologie relève que 12,6% des malades du cancer du poumon sont des non-fumeurs. Alors qu’ils étaient 10,9 en 2010 et 7,2 % en 2000. D’autre part, la population atteinte par ce cancer est plus vieillissante : plus de 80 ans, non fumeurs.

Bonne nouvelle : on observe une diminution de cette pathologie chez les jeunes, conséquence sans doute des campagnes de prévention contre le tabac, qui finissent par porter leurs fruits.

Cancer du poumon : les symptômes les plus fréquents

Le cancer du poumon doit être diagnostiqué au plus vite pour permettre une meilleure prise en charge. Pour cela, il faut connaître les premiers symptômes :