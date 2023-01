Alimentation : relation entre nitrites et diabète de type 2

Les nitrites sont présents partout dans l’alimentation. Surtout dans la charcuterie. Les personnes ayant une forte exposition à ces additifs présenteraient un risque accru de diabète de type 2.

Les chercheurs de la cohorte française NutriNet-Santé ont montré que les personnes qui sont très exposées aux nitrites ont un risque accru de 27 % de développer un diabète de type 2 par rapport aux personnes les moins exposées.

Pour les nitrites de sodium, le risque monte à 53 % ; il est de 26 % pour les autres additifs.

En revanche, aucune association entre la consommation de nitrates et le risque de diabète de type 2 n’a été mise à jour.

Nitrites : ils sont partout !

En France, nitrites et nitrates se retrouvent dans plus de 15 000 produits emballés. C’est ce qui donne la couleur rose au jambon et aux autres produits de charcuterie. C’est quoi ? Ce sont des additifs alimentaires utilisés pour augmenter la durée de conservation des produits et pour leur rôle antimicrobien. Mais ils sont aussi présents, dans l’eau et les sols. Et donc potentiellement dans les fruits et légumes que nous consommons.

Ne pas dépasser 150 grammes de charcuterie, par semaine. Programme national nutrition santé (PNNS)

Les risques pour la santé

Santé publique France avait déjà préconisé de limiter l’utilisation des nitrites et des nitrates, car des études avaient noté qu’ils auraient un impact probable sur le risque de cancer colorectal. Aujourd’hui, les chercheurs ont démontré grâce à des données recueillies auprès de 104 168 participants, d’âge moyen 42,7 ans, avec 79,1 % de femmes de la cohorte prospective NutriNet-Santé, qu’ils avaient un impact sur la survenue de diabète de type 2.

Les participants étudiés ne présentaient pas de diabète de type 2 au début de l’étude et ont été suivis entre 2009 et 2021 pour surveiller l’apparition de cette maladie. Nutrinet

Résultat ? Les participants ayant une exposition plus élevée aux nitrites (provenant spécifiquement d’additifs alimentaires, mais aussi de sources « non-additifs ») présentaient un risque plus élevé de développer un diabète de type 2.

Conclusion ?

Les résultats de cette étude vont dans le sens d’une restriction des produits de charcuterie. Et aussi, de modifier la réglementation à différents niveaux.

Du côté des pratiques agricoles, il serait bénéfique pour la santé humaine de limiter la contamination de l’environnement et donc des aliments.