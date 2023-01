Pour montrer son soutien à SOS Méditerranée et faire connaître au plus grand nombre ses actions, Solimut a paré son siège des photographies de la dernière exposition de l’ONG. Dédiée aux femmes, celles secourues comme celles qui aident, elle témoigne de la triste et dure réalité des opérations de sauvetage.

Douze photos et autant d’électrochocs à la découverte de l’exposition « Eclaireuses d’humanité : visages et parcours de femmes en Méditerranée ». Montée par l’ONG de sauvetage en mer SOS Méditerranée et accrochée dans les locaux du siège de Solimut tout au long du mois de janvier, elle permet de se rendre compte du drame qui se joue dans la Grande Bleue, où des milliers de personnes tentent la traversée chaque année dans l’espoir d’un avenir meilleur en Europe.

« 32 947 personnes ont été sauvées entre le premier départ en 2016 et mai 2021. Grâce à notre ténacité face à l’inaction des Etats européens ainsi qu’à l’immense mouvement de solidarité d’acteurs engagés et du grand public », a remercié un membre du conseil d’administration de l’association lors du vernissage, le mercredi 11 janvier.

Sensibiliser les salariés et les partenaires

Accueillir cette exposition est pour la mutuelle un moyen de s’inscrire dans cet élan de soutien en faveur de l’ONG, en sensibilisant ses salariés et l’ensemble de ses partenaires. « Je pense que notre rôle n’est pas seulement d’aider financièrement SOS Méditerranée mais également de faire connaître et faire savoir ses actions. Car c’est ce qui participe à déclencher la prise de conscience et le don », a souligné Carole Hazé, présidente de Solimut.

SOS Méditerranée crée régulièrement des expositions à partir de photos issues des archives de ses opérations de sauvetage. « Eclaireuses d’humanité » se focalise sur les femmes, aussi bien celles secourues – qui fuient la violence et la pauvreté – que celles qui sauvent et tendent la main – humanitaires comme bénévoles. Les clichés ont été immortalisés par une dizaine de photographes, membres de l’association ou journalistes indépendants, qui ont embarqué avec l’équipe à bord de l’Aquarius ou de l’Ocean Viking.

Des visites commentées par des membres de l’ONG

Les salariés de Solimut ont pu les découvrir via un parcours qui les a menés dans tous les étages du siège de la mutuelle. Des visites commentées par des membres de l’ONG ont par ailleurs été organisées pour leur permettre de mieux saisir les histoires et contextes de ces prises de vue. Ceux n’ayant pu y participer ont néanmoins eu accès à des témoignages vidéo en scannant un QRcode présent à côté de chaque photo, favorisant l’immersion.

Solimut compte pérenniser à l’avenir son soutien à l’égard de SOS Méditerranée et même l’intensifier. Parmi les pistes de réflexion pour cette année 2023 : une soirée caritative dont les bénéfices lui seraient reversés. La mutuelle souhaite également se servir de ses outils de communication pour lancer des appels aux dons à son profit à destination de ses adhérents et du grand public.

AGATHE PERRIER