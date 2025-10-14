Selon une enquête nationale menée notamment par la Fédération hospitalière de France, près de 60 % des établissements publics sociaux et médico-sociaux accompagnant les personnes en situation de handicap étaient en déficit en 2024. Les gestionnaires de ces structures expliquent cette fragilisation notamment par l’insuffisance des revalorisations salariales.

Chaque nouvelle étude, donnée, sondage ou enquête fait le même constat. La crise politique affecte profondément le monde de la santé. Sébastien Lecornu, reconduit au poste de Premier ministre, vient de nommer Stéphanie Rist, ministre de la Santé, des Familles, de l’Autonomie et des Personnes handicapées. Pourtant l’incertitude demeure sur la capacité du nouveau gouvernement à doter le pays d’une vraie politique de santé. Déjà l’an dernier déjà, aucun projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) n’avait été adopté. Il a en effet fallu recourir à une loi spéciale pour le budget de l’Etat (PLF), incluant un article spécifique sur le PLFSS.

Fragilisation des établissements de santé

Parmi les effets délétères de cette absence de vraie politique de soins : la dégradation de la situation financière des établissements de santé. Une enquête nationale menée par la Fédération hospitalière de France (FHF) et le Groupement national des établissements publics sociaux et médico-sociaux (Gepso) accompagnant les personnes en situation de handicap vient de le démontrer. Selon le document paru début octobre 2025, près de 60 % de ces structures publiques étaient en déficit en 2024, contre 44 % en 2023.

graves difficultés financières

Par ailleurs, la moitié d’entre elles ne disposent plus que d’environ trois mois de trésorerie. Et 12 % se trouvent en graves difficultés financières. Certaines ayant dû recourir à des lignes de crédit pour maintenir leur activité. « Ces tensions budgétaires se traduisent par des reports d’opérations d’investissement pour plus d’un établissement sur deux. Et la mise en place de plans de retour à l’équilibre pour un quart des gestionnaires », alerte la FHF.

Insuffisance des revalorisations salariales

Les causes de cette aggravation sont bien identifiées par les gestionnaires des établissements. Parmi elles : « l’insuffisance de compensation des revalorisations salariales » a un impact significatif ou majeur sur la dégradation financière estiment 90 % d’entre eux. Pour Arnaud Robinet, président de la FHF, « notre système de santé est à un tournant. Les besoins de santé sont croissants et les ressources contraintes ». Le responsable ne manque pas de rappeler l’urgence d’une véritable politique de santé. « La programmation est le seul chemin vers un système de santé performant, soutenable et durable. »

« Indifférence générale »

Reconduit à la présidence de la FHF pour un second mandat mi-septembre, Arnaud Robinet a poursuivi en insistant sur l’urgence de « la programmation des investissements. (Pour) refonder notre système de santé autour d’une triple exigence de performance, de soutenabilité et de responsabilité. Cette ambition vaut aussi pour le médico-social, qui s’enfonce dans une crise inédite dans l’indifférence générale. »