A Villefontaine, l’union fait la force… de la prévention

Pour la première fois, la 525e Mutuelle s’est associée à Solimut et à la Ligue contre le cancer pour monter un atelier de prévention santé, le 3 avril, à Villefontaine. Documentation, explications et même dégustation ont servi de supports à des messages croisés, pour plus d’efficacité.

Ce matin du 3 avril, l’atmosphère est calme, à Villefontaine, dans le Nord-Isère. Mais dans l’une des salles du centre socioculturel Simone-Signoret, trois personnes s’activent. Dominique Chambas, coordinatrice du projet santé prévention de la 525e Mutuelle, dispose, sur une table, des prospectus, des documents de plaidoyer relatifs à la santé planétaire. Pour démontrer l’intérêt de consommer local pour la santé humaine comme pour la planète, elle a apporté quelques bouteilles de jus de fruits produits dans le massif du Pilat. Alors qu’elle en ouvre une, un doux parfum sucré envahit la pièce.

Prévention du cancer

En face de son stand, Marie-Noëlle Verrier, responsable bénévole de la délégation de Bourgoin-Jallieu de la Ligue contre le cancer, a apporté une documentation très large sur la prévention de cette maladie. « Nous avons même de nouveaux dépliants sur les risques liés aux atteintes à l’environnement, comme les pesticides, le radon ou encore la pollution de l’air », explique-t-elle.

Nous avons constaté que l’on porte mieux les messages à plusieurs.

Une information qui fait écho avec celles de l’espace dédié à la santé environnementale. Quant à Dominique Di Gennaro, coordinatrice prévention santé de Solimut, elle dispose, sur une autre table, un matériel tout à fait différent : des pots de graines à reconnaître, un mystérieux gâteau au chocolat à l’ingrédient secret, un appétissant pâté apéritif aux lentilles…

« Il s’agit d’accroches pour parler de l’utilité de manger des aliments contenant des fibres, explique-t-elle. En effet, 87 % de la population n’en consomme pas assez, alors qu’elles ont un rôle préventif du cancer colorectal. » « En plus, glisse Marie-Noëlle Verrier, ces aliments ne sont pas chers. »

Mutualisation de la prévention

Si ces trois personnes et leurs structures respectives se sont associées pour organiser cette matinée, c’est parce qu’elles ont constaté « qu’on porte mieux les messages de prévention à plusieurs », explique Dominique Di Gennaro.

Ensemble, elles ont aussi imaginé la forme à donner à cet atelier. « C’est la première fois que nos deux mutuelles – la 525e et Solimut – s’associent ainsi dans une action, commente Dominique Chambas. C’est utile parce que nous ressentons que le cancer du côlon est un tabou chez nos adhérents seniors. Nous avons donc voulu “adoucir” le message en l’illustrant par une dégustation. »

Mobilisation pour la santé planétaire

C’est d’ailleurs dans le même objectif d’unir les forces que la 525e Mutuelle s’est engagée depuis cette année, comme 70 autres de différents pays, dans le projet Mutuelles Europe. Objectif : convaincre les décideurs politiques que l’agriculture biologique protège notre santé et celle de la nature. L’atelier de Villefontaine est l’occasion, pour Dominique Chambas, d’expliquer qu’il y a là une « triste continuité » de l’action de la mutuelle : « Ces vingt ou trente dernières années, nous avons mené le combat contre l’amiante, et aujourd’hui, nous devons le faire contre les pesticides, parce que toute la population est exposée. » Elle l’a même écrit sur un tableau : « Soyons acteurs de notre santé. »