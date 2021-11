Olivier Véran, ministre de la Santé a annoncé jeudi 25 novembre, les principales mesures pour faire face à la 5ème vague de Covid-19. La thèse d’un couvre-feu et d’un confinement a été écartée.

Éviter la submersion des hôpitaux et « sauver les fêtes de fin d’année », tels sont les objectifs du gouvernement. Pour ce faire, des mesures sont proposées aux Français, à commencer par le renforcement de la vaccination.

EN DIRECT | Suivez le point de situation sur la stratégie de lutte contre le #COVID19 par les ministres @olivierveran, @jmblanquer et Jérôme Salomon, directeur général de la Santé.https://t.co/0tOAfQrubC — Gouvernement (@gouvernementFR) November 25, 2021

Les mesures

Vaccination

Rappel vaccinal dès 5 mois dès cinq mois après la dernière injection ou la dernière infection à la Covid-19, élargi à l’ensemble de la population adulte (plus de 18 ans).

« cela concerne 25 millions de Français dont 6 millions ont déjà reçu leur rappel, il reste donc 19 millions de Français qui deviennent éligibles au rappel de vaccination et que nous appelons à se faire vacciner dans les deux prochains mois » Olivier Véran, ministre de la Santé.



La vaccination peut se faire auprès de tous les professionnels habilités, médecins, pharmaciens, infirmiers, sages-femmes… « Nous allons ouvrir, rouvrir ou amplifier les centres de vaccination existants, et ce, dès ce week-end », a promis le ministre.

Côté vaccins, pas de problèmes d’approvisionnement : la France compte plus de 26 millions de doses de vaccins à ARNm (Pfizer et Moderna) et a la possibilité d’en commander d’autres.

Du côté des enfants, Si vaccination il y a, ce ne sera pas avant 2022. Gouvernement

Passe sanitaire

Le passe sanitaire sera invalide au bout de sept mois en l’absence de rappel.

« A compter du 15 décembre, le passe sanitaire pour les plus de 65 ans ne sera plus actif si le rappel n’a pas été fait dans un délai de sept mois après l’infection ou après la dernière injection. Et à compter du 15 janvier ce passe sanitaire de tous les autres publics, c’est-à-dire les Français âgés de 18 à 64 ans, ne sera plus actif si le rappel n’a pas été fait dans ce délai qui reste inchangé de sept mois après la dernière injection », a expliqué le ministre.

Une alerte via l’appli TousAntiCovid sera envoyée lorsque le passe sanitaire arrivera à expiration.

Tests, masques, gestes barrière

Seuls les tests PCR et antigéniques datant de moins de 24 heures seront valables pour le passe sanitaire et toujours non remboursé pour les personnes qui ne sont pas vaccinées.

Masque : « un décret rendra à nouveau obligatoire le port du masque partout en intérieur » dans les lieux recevant du public, y compris les lieux où le passe sanitaire est réclamé.

Les autres gestes barrière : le gel est toujours d’actualité, il est conseillé d’aérer les locaux plusieurs fois par jour (10 minutes toutes les heures), et de respecter la distanciation physique.

Ecoles

Dans les écoles primaires uniquement : lorsqu’un élève sera positif dans une classe, tous les élèves de la classe devront se faire tester dans les 24h. Les élèves positifs devront s’isoler ; les élèves négatifs pourront revenir en classe.

La bonne nouvelle

Le ministre de la Santé a fini sur une note optimiste : « Dans les prochaines semaines, nous bénéficierons d’une arme supplémentaire ». Car, « la France sera le premier pays européen à faire bénéficier ses citoyens » du molnupiravir, un antiviral disponible en officine et prescrit par les médecins de ville aux personnes à risque de formes graves.

Par ailleurs, plus de 7 000 Français ont reçu un traitement par anticorps, nécessitant une hospitalisation.