525e Mutuelle : « Faire du droit à la santé une valeur universelle »

A l’occasion de l’assemblée générale de la 525e, son président, Lionel De Almeida, a rappelé l’engagement historique de la mutuelle : défendre l’accès aux soins pour tous. Un combat mené grâce à ses partenariats noués au sein du mouvement social.

Les ministres se succèdent, mais le discours demeure le même : stigmatisant, régressif et libéral. La santé n’est toujours pas une priorité ! » Au cours de l’assemblée générale de la 525e Mutuelle, qui se tenait le 5 juin dernier, son président a remis en question la politique de l’Etat concernant le système de soins. Lionel De Almeida a alerté sur le manque de ressources allouées à la Sécurité sociale et sur les « décisions politiques qui creusent son déficit depuis des décennies ».

« Taxes injustes »

Ainsi, en conséquence de ce « définancement », le président a expliqué que les mutuelles étaient largement mises à contribution, et sans concertation. « Ce sont encore les mutualistes et les assurés sociaux (…) qui doivent aussi assumer les taxes injustes prélevées sur les cotisations des contrats santé. »

Le doublement des franchises médicales a également été évoqué. Pour Lionel De Almeida, ce « nouvel impôt sur la santé impacte les plus démunis ». Les « nouveaux transferts de charges sur le budget des familles » et les « taxes assumées par les mutuelles » s’élèvent à près de 1,6 milliard d’euros. Dénoncer ces décisions politiques et défendre l’accès aux soins est au cœur des valeurs mutualistes, a souligné le président.

Force collective

« L’histoire de notre petite mutuelle et les combats qu’elle a su mener en sont une belle illustration, et notamment les vingt-deux ans de lutte pour faire reconnaître les préjudices de l’amiante. » Il a précisé que les actions se poursuivaient contre l’amiante et les pesticides. Un colloque a été organisé au Sénat, en février dernier, et au Parlement européen, en avril.

Afin de renforcer cet engagement, la mutuelle s’appuie sur son réseau de partenaires au sein du mouvement social, et notamment sur l’association Ambroise Croizat (voir encadré ci-dessous). Lionel De Almeida a également rappelé le rôle de la Fédération des Mutuelles de France, à laquelle adhère la 525e Mutuelle. « Nous devons croire en notre force collective, pour faire du droit à la santé pour tous une valeur universelle », a-t-il conclu.

La santé des femmes à la Fête de l’huma

L’association Ambroise Croizat, dont la mutuelle est partenaire, a été fondée par la Fédération de la métallurgie de la CGT, après les grandes grèves de 1936. Colonies de vacances, sanatoriums… plusieurs actions sont alors menées « pour répondre aux attentes des plus pauvres et des malades », rappelle Daniel Pellet-Robert, président de l’association jusqu’en mai dernier et administrateur de la mutuelle.

La maternité des Bluets, créée par l’association, est le premier établissement en France à aider les femmes à accoucher sans douleur, dès les années 1950. Aujourd’hui encore, avec une maternité et un établissement de secteur 1, son objectif premier est d’accompagner la santé des femmes. Un débat sur ce sujet sera organisé avec des médecins de l’hôpital, à l’initiative de la 525e Mutuelle, lors de la Fête de l’Huma, qui a lieu du 13 au 15 septembre à Brétigny-sur-Orge (Essonne).