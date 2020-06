À l’initiative de Patrick Coulomb journaliste et éditeur, du romancier Jean-Paul Delfino, et de François David, auteur et organisateur du Salon du livre de Marseille, vient de sortir un recueil de nouvelles « Voyages immobiles en temps de confinement » aux Éditions Ramsay. Tous les bénéfices seront reversés à l’association Hope project pour les enfants malades de l’hôpital de la Timone de Marseille. Une bien jolie histoire.

François David, dit “Fanfan” organisateur du Salon du livre de Marseille a été touché par Covid-19. Hospitalisé, il voit de l’intérieur le travail incroyable des aides soignants et des infirmières, leur professionnalisme bien sûr mais aussi leur empathie, leur humanité. A sa sortie, et alors qu’il raconte son expérience à son ami et auteur Jean-Paul Delfino et au journaliste et éditeur Patrick Coulomb, l’idée germe de publier un livre pour aider l’hôpital. Une cause est choisie : celle de l’enfance. Tous les bénéfices seront donc reversés à Hope Project, association composée de parents d’enfants malades et de mécènes du monde de l’entreprise et qui agit en faveur des enfants accueillis à l’Hôpital de la Timone de Marseille. Avec le soutien de l’association Parlez-moi d’un livre et du label éditorial The Melmac Cat, 40 auteurs acceptent de jouer le jeu et d’offrir des Nouvelles, dans lesquelles ils racontent leurs voyages immobiles en temps de confinement. Et même Michel Drucker, conquis par le projet, propose de rédiger la préface de l’ouvrage. Celui-ci est vendu à prix coûtant afin de récolter autant d’argent que possible pour l’association.

Depuis le 10 juin, le livre est “dans les bacs” de vos libraires. Il coûte 9,90 euros. Un beau voyage pour soi et à offrir en terre de solidarité.

Liste des auteurs participant au recueil « Voyages immobiles en temps de confinement »

Olympia Alberti, Caroline Audibert, Antoine Audouard, Claire Barré, Marianne Chaillan, Elsa Charbit, Patrick Coulomb, Vincent Crouzet, Jean-Louis Debré, Jean-Paul Delfino, Gilles Del Papas, Olivier Descosse, Jean-Christophe Duchon-Doris, Églantine Emeyé, Lorraine Fouchet, René Frégni, Médéric Gasquet- Cyrus, Henri-Christian Giraud, Christine Gogueet, Maurice Gouiran, Jean-Philippe Guerand, René Guitton, Anne Icart, Alexandree Jardin, Constance Joly, Émilie Laget, Iann Manook, Roy Braverman, Cyril Massaratto, Thierry Maugenest, Florence Quentin, Thomas Rabino, Marie Robert, Jacques et Valérie Salomé, Serge Scotto, François Thomazeau, Alexandre Ughetto, Éric Valmir, Didier Van Cauwelaert, Clelia Ventura.

Préface : Michel Drucker

Graphiste : Anna Coulomb

Dessinateur : Fathy Bourayou

Calligraphie : Lasaâd Metoui

Postface : Faf Larage