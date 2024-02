Vitiligo : un premier traitement remboursé

C’est une excellente nouvelle pour les patients atteints de vitiligo. Ils peuvent désormais bénéficier du premier traitement remboursé par l’Assurance maladie, la crème Opzelura.

Les patients qui souffrent de vitiligo, maladie auto-immune, qui se caractérise par des taches blanches sur le visage et sur le corps, peuvent se procurer un traitement autorisé en accès direct et remboursé par l’Assurance maladie. Il s’agit du premier et du seul traitement approuvé dans l’Union européenne (UE) dans cette indication.

Le vitiligo touche entre 600 000 et 1 million de personnes en France. Association française du vitiligo

Quel traitement ?

Il s’agit de la crème Opzelura (ruxolitinib), développée par le laboratoire américain Incyte Biosciences. Ce médicament est le premier traitement mis au point pour traiter le vitiligo non-segmentaire (c’est-à-dire situé sur les deux côtés du corps, y compris le visage), la forme la plus fréquente de cette maladie, chez l’adulte et l’adolescent de plus de 12 ans. L’Association française du vitiligo rappelle que le cette maladie « touche entre 600 000 et 1 million de personnes en France ».

Les patients devront appliquer la crème deux fois par jour. Une étude de phase III fait état d’une amélioration au visage au bout de six mois de traitement pour environ 31 % des patients.

Le traitement Opzelura était déjà disponible aux Etats-Unis, en Allemagne et en Autriche.

𝗪𝗢𝗥𝗦𝗛𝗢𝗣 𝘀𝗽𝗲́𝗰𝗶𝗮𝗹𝗲 𝘁𝗲𝗶𝗻𝘁 Le 16/02 en distanciel ! 0uverte à toute personne atteinte de #vitiligo, à la recherche de méthodes, d'astuces et de réponses autour du soin de la peau et de la correction du teint. 𝗜𝗡𝗦𝗖𝗥𝗜𝗣𝗧𝗜𝗢𝗡𝗦➡️ https://t.co/EnGNlnRJfi pic.twitter.com/BFNhGEK4JF — Association Vitiligo (@AFVitiligo) January 24, 2024

Un médicament en accès direct

Ce traitement a bénéficié d’un accès direct. C’est-à-dire d’une mesure expérimentale inscrite dans la loi de financement de la Sécurité sociale depuis 2022 pour que certains médicaments arrivent plus vite auprès des patients français. Ces derniers devront se le procurer dans une pharmacie hospitalière, autorisée à vendre des médicaments au public, pendant la période d’accès direct (la liste de ces pharmacies est disponible sur les sites internet de chaque agence régionale de santé).