Vitamine D : éviter le surdosage chez les nourrissons

Chez l’enfant, la vitamine D est indispensable à la croissance des os. Aussi, en France, elle est prescrite chez les nourrissons, dès leurs premiers jours en prévention du rachitisme, maladie de la croissance et de l’ossification. Un excès peut avoir de graves conséquences sur leur santé.

L’Agence nationale de sécurité (Anses) signale des cas de surdosage en vitamine D chez des nourrissons, ces dernières semaines. Pour limiter les risques, elle rappelle les recommandations à suivre.

Pas d’excès en vitamine D

Un surdosage en vitamine D peut « menacer le pronostic vital des tout-petits », avertit l’Anses. « Administrer à son enfant trop de vitamine D peut être aussi dangereux que de ne pas en administrer assez ». L’Agence a enregistré des nouveaux signalements d’hypercalcémie sévère – excès de calcium dans le sang – survenue chez des nourrissons en 2022. Ces cas résultent d’un mésusage de compléments alimentaires contenant de la vitamine D.

Conseils aux parents

Privilégier la prise de médicaments à celle de compléments alimentaires. Les médicaments garantissent en effet une information claire en termes de doses, de précautions d’emploi, de risque d’effets indésirables et de surdosage ;

bien contrôler les doses données à son enfant et ne pas multiplier les produits contenant de la vitamine D pour éviter des surdosages qui pourraient perturber sa fonction rénale.

Dans tous les cas, cet apport doit uniquement se faire sur prescription d’un professionnel de santé.

Vitamine D, c’est quoi ?

La vitamine D joue un rôle essentiel dans la qualité du tissu osseux et musculaire ainsi que dans le renforcement de notre système immunitaire. Sa fonction principale est d’augmenter les concentrations de calcium et de phosphore dans le sang. Pourtant, la majorité des Français adultes, n’en consomme pas suffisamment.

Où trouver de la vitamine D ?

L’exposition au soleil : en vous exposant au soleil 15 à 20 minutes en fin de matinée ou dans l’après-midi, vous assurez à votre organisme un apport journalier suffisant en vitamine D ;

la consommation d’aliments riches en vitamine D comme les poissons gras (le hareng, les sardines, le saumon et le maquereau), certains champignons (girolles, cèpes et morilles), les produits laitiers enrichis en vitamine D, le jaune d’œuf, le chocolat noir, le beurre et les margarines, etc.

Signaler des effets indésirables sur dispositif de nutrivigilance.