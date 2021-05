Nous avons besoin d’une certaine dose en vitamines et minéraux, au quotidien, pour rester en bonne santé. Surtout en temps d’épidémie. Or, l’Anses fait état, dans une étude, d’une consommation insuffisante en vitamines D et B9, surtout pour les femmes en désir de grossesse

Quels sont les différents nutriments utiles pour rester en bonne santé ? L’Anses a actualisé ses données pour servir de référence nutritionnelle à chaque groupe de population, les nourrissons, les enfants, les adolescents, les femmes enceintes, les femmes allaitantes et les personnes âgées, mais aussi en fonction du niveau d’activité physique, ou encore des habitudes alimentaires. Mais, il s’avère que nous consommons une quantité insuffisante de vitamines D et B9, surtout les femmes en désir de grossesse

Vitamine D

En 2019, plus de 70 % des adultes français présentaient toujours une insuffisance d’apport en vitamine D, voire une carence dans 6,5 % des cas. Et pour cause : une carence en vitamine D peut affecter le fonctionnement du système immunitaire. Et, en période de Covid, nous avons besoin de nous défendre contre les infections. Dans le cas d’un déficit, une supplémentation en vitamine D peut être suggérée par le médecin traitant et encadrée, car un surdosage entraîne des risques pour la santé, notamment un taux excessif de calcium dans le sang et une insuffisance rénale.

Où trouver de la vitamine D ?

l’exposition au soleil : en vous exposant au soleil 15 à 20 minutes en fin de matinée ou dans l’après-midi, vous assurez à votre organisme un apport journalier suffisant en vitamine D ;

la consommation d’aliments riches en vitamine D comme les poissons gras (le hareng, les sardines, le saumon et le maquereau), certains champignons (girolles, cèpes et morilles), les produits laitiers enrichis en vitamine D, le jaune d’œuf, le chocolat noir, le beurre et les margarines, etc.

Vitamine B9

Il s’avère, d’après les calculs de l’Anses, que les femmes qui ont un désir de grossesse ne consomment pas assez de vitamine B9. Si vous souhaitez être enceinte, et pour prévenir tout risque de malformation de l’enfant à naître, il est essentiel d’assurer des apports en vitamine B9 suffisants. Comment ? En consommant des légumineuses, légumes à feuilles vertes, levures en paillettes, germes de blé ou jaune d’œuf, excellentes sources d’apport.