Stop à la e.cigarette « PUFF »

La « puff », cette mini-cigarette électronique jetable qui fait « un tabac » auprès des jeunes, pourrait bien envahir les lieux de vente à l’approche des fêtes. Mais attention, ce petit tube coloré inquiète les autorités sanitaires.

GOÛT SUCRÉ

Design attrayant, goût sucré ou acidulé (arôme pêche, mangue, « ice cream fraise » ou encore « cola pétillant »), la « puff », commercialisée en 2019 aux Etats-Unis et n 2021 en France, a tout pour plaire aux ados.

« J’en ai entendu parler sur TikTok, explique Hugo, 14 ans. Au collège, quelqu’un en proposait à la sortie. Du coup, j’ai essayé. Depuis, j’en fume de temps en temps. »

Vendue entre 8 et 12 euros chez le buraliste ou dans les magasins de produits de vapotage, la cigarette pu contient de la nicotine jusqu’à 20 milligrammes

par millilitre. Loin d’être anodine, elle inquiète les autorités sanitaires. Car bien qu’elle soit interdite aux mineurs, on peut très facilement se la procurer dans la rue auprès de revendeurs ou sur le Net. « Nous voyons des enfants âgés de 11-12 ans qui achètent des puffs », s’alarme le professeur Yves Martinet, pneumologue.

FORMER UNE NOUVELLE GÉNÉRATION DE FUMEURS

Pour attirer leur jeune clientèle, les fournisseurs rivalisent d’originalité. Certains investissent les boutiques de décoration (en plaçant par exemple les cigarettes à côté des bougies parfumées), les enseignes de grande distribution et même

les kiosques à journaux. D’autres n’hésitent pas à installer des stands dans les magasins de friandises.

« Nous avons lancé des enquêtes pour publicité illicite », révèle Amélie Eschenbrenner, juriste auprès du Comité national contre le tabagisme (CNCT). La publicité est formellement interdite pour les produits de vapotage et donc pour la cigarette puff. « La Direction générale de la santé (DGS) est avertie de tels agissements », ajoute-t-elle.

UN « PROBLÈME DE SANTÉ PUBLIQUE »

Le piège, craignent les spécialistes, est que cette petite sœur de la cigarette électronique amène les jeunes au tabagisme. La mode du tube coloré pourrait devenir « un véritable problème de santé publique, avertit le professeur Martinet. Si l’on vapote ce produit pendant plusieurs mois, on a toutes les chances de devenir dépendant à la nicotine et de fumer plus tard ».

De plus, actuellement, personne ne connaît la composition exacte de la cigarette pu . « Elle contient notamment des arômes artificiels et également du sucre. Mais on ne sait pas encore si la quantité inhalée est nocive pour la santé, et pour celle des jeunes en particulier, complète Amélie Eschenbrenner. Plusieurs études sont en cours à ce sujet au CNCT. »

UN DANGER POUR L’ENVIRONNEMENT

Composée de matières plastiques et d’une pile au lithium, la « puff » est néfaste pour l’environnement. La batterie peut tout de même être recyclée. Renseignements sur le site internet ecosystem.eco (sélectionnez « Appareils électroniques de moins de 25 centimètres »).