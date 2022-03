Lancée il y a près d’un an, MSPlay informe le grand public des actualités de la Mutuelle des services publics, du monde de la santé et de la protection sociale.



L’idée était en chemin depuis longtemps, mais la crise sanitaire avait retardé la mise en place du projet. Malgré ces difficultés, MSPlay, la webtélé de la Mutuelle des services publics (MSP), a vu le jour il y a un an. Pour l’heure, les réalisations restent peu nombreuses, mais d’ores et déjà, les clips mis en ligne donnent un aperçu précis de ce que doit être MSPlay : un relais clair et informatif au service des adhérents ou des futurs adhérents. « On a créé notre webtélé pour expliquer en détail certaines problématiques », précise Cyril Frizon, directeur général de la MSP. « Le but était aussi de pouvoir toucher les plus jeunes », complète Marc Fontanarava, président de la mutuelle.

Un support plus souple

Le support vidéo permet plus de souplesse et le format offre une lisibilité directe. « L’écrit se lit de moins en moins, alors nous devons nous adapter », note Marc Fontanarava. « Avec une vidéo, on essaie d’aller à l’essentiel pour faire passer nos messages et nos analyses », résume Cyril Frizon.La web TV est accessible sur la chaîne YouTube (https://cutt.ly/sONHqzW) de la MSP et également via le site internet de la mutuelle, ainsi que sur ses réseaux sociaux Facebook et LinkedIn.

Les premiers clips sont parus en mars 2021, et, depuis, le président et le directeur se prêtent volontiers au jeu de la production médiatique. Le résultat est au rendez-vous. Avec une présentation sobre mais animée et dynamique, ils interviennent tous deux dans une série de clips où ils expliquent la réforme de la protection sociale complémentaire dans la fonction publique.

Partenariat avec RSI Média

Pour le volet technique de ces réalisations, c’est Eric Svoboda, délégué aux relations extérieures de la MSP, qui a fait le lien avec RSI Média, une chaîne associative d’informations locales basée à Aubagne. Les clips de MSPlay sont tournés dans les studios de cette chaîne. RSI Média est née de la rencontre de quatre Gilets jaunes déterminés à se réapproprier une parole médiatique trop souvent confisquée.

« On s’est connus sur les ronds-points, raconte Enguerran Donteville. On a créé RSI début 2021 pour résister à la maltraitance des médias et mettre en avant ce qu’on ne voit pas sur les chaînes mainstream. » Lui est journaliste, Etiennette Tarabla s’occupe surtout de l’administratif, Coralie Menne est la correspondante en région parisienne, et Eric Morin manie les outils techniques et réalise les montages des clips de MSPlay. Grâce à cette collaboration avec RSI Média, le message de la MSP est parfaitement transmis. Mission accomplie !

Jan-Cyril Salemi