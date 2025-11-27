Fabrice Monda : « Je ferai de la défense des droits des adhérents le cœur de mon engagement »

Fabrice Monda est président de Mutuelle Entrain depuis le 18 septembre. Fils de cheminot, militant syndical puis mutualiste, il a gravi les marches de la mutuelle les unes après les autres. Âgé de 53 ans, ce Mentonnais défend une approche pragmatique, dans un monde de plus en plus concurrentiel. Portrait.

Sa présidence a des allures d’évidence. Fabrice Monda a été premier vice-président de la mutuelle pendant cinq ans. Le quinquagénaire a ainsi pu bénéficier d’une passation en douceur, avant son élection le 18 septembre. « Olivier Techec (le précédent président, NDLR) m’a accompagné, tout comme l’ancien directeur général a accompagné le nouveau. Tout cela s’est fait sans précipitation. On m’a laissé de plus en plus de responsabilités, au fur et à mesure, ce qui m’a permis de bien connaître le fonctionnement de la mutuelle et ses rouages », confirme-t-il, serein. Pour autant, cet ancien numéro 2 garde, aujourd’hui encore, une part de mystère. Il faut dire que si Fabrice Monda est prolixe s’agissant des enjeux et des perspectives à dessiner, il se montre moins enclin à parler de lui.

Continuité

Entré à la SNCF en tant qu’agent mouvement au début des années 2000, ce Mentonnais commence à militer auprès de la Mutuelle des cheminots de la Côte d’Azur. C’est là que le jeune homme, porté par des rencontres décisives, fait ses armes. En 2006, il rejoint le conseil d’administration de l’Union des Mutuelles des cheminots et des personnels du groupe SNCF (UMCPG-SNCF), qui regroupe alors des mutuelles régionales.

Le modèle mutualiste est plus que jamais pertinent, j’en suis sûr. Fabrice Monda

Dans une forme de continuité, son aventure au sein de Mutuelle Entrain démarre en 2012. Le voilà, tour à tour, trésorier adjoint, secrétaire adjoint, premier vice-président, puis président.

Attachement aux valeurs de solidarité et de démocratie

Diplômé en droit privé, Fabrice Monda a toujours été intéressé par l’univers de la protection sociale. Liberté, indépendance, solidarité, démocratie : il reste également très attaché aux valeurs portées par le monde mutualiste. L’héritage d’un père cheminot ? Probablement, au moins en partie.

Mais le nouveau président se veut aussi lucide et pragmatique. « La Mutualité perd des parts de marché. Ce n’est pas joli comme terme, mais on voit bien que le monde assurantiel gagne du terrain en matière de complémentaires santé. Il y a, en Mutualité comme ailleurs, une crise du militantisme. Le modèle mutualiste est plus que jamais pertinent, j’en suis sûr. Mais le défi aujourd’hui, c’est de continuer à porter nos valeurs tout en offrant un service de qualité à nos adhérents. Parce que, en 2025, sans complémentaire santé, c’est difficile de se soigner correctement », insiste-t-il.

Miser sur la capacité d’adaptation de la mutuelle

Pour y parvenir, Mutuelle Entrain met tout en œuvre pour passer d’un profil de gestionnaire à un profil de développeur.

Proposer de nouveaux services, réinventer la proximité, maîtriser les frais de gestion, trouver de nouveaux partenaires et communiquer… La nouvelle gouvernance mise sur la capacité d’adaptation de la mutuelle. Très attaché à la cohérence et au collectif, le président l’assure : il fera de la défense des droits des adhérents le cœur de son engagement.