Campagne de parrainage : du nouveau avec un temps fort au printemps

Devenir ambassadeur de Mutuelle Entrain, c’est possible tout au long de l’année et auprès de tout public, cheminot ou non. Cette année, le concours du meilleur ambassadeur permettra de faire gagner, en plus de chèques cadeaux, un séjour d’une semaine dans une résidence vacances Mutuelle Entrain. Durée de l’opération : du 20 mars au 21 juin.

Etre adhérent de Mutuelle Entrain, c’est non seulement accéder à une protection santé mais aussi partager une certaine éthique, une vision de la société où la solidarité occupe une place majeure. Le Printemps du parrainage, qui va s’ouvrir du 20 mars au 21 juin, va donc consister, pour les adhérents, à recommander une bonne complémentaire santé, des services de qualité, une approche humaine respectueuse de l’adhérent, mais aussi des valeurs mutualistes que l’on veut voir perdurer.

Faire rayonner la mutuelle

Cette campagne entend aussi motiver les adhérents attachés à Mutuelle Entrain à s’impliquer dans le développement de la mutuelle, la leur. Le parrainage est déjà un mode de fonctionnement très bien implanté chez Mutuelle Entrain. « Nos adhérents sont fidèles car attachés à leur mutuelle. Le Printemps du parrainage vise aussi à valoriser celles et ceux qui nous recommandent auprès de leur entourage et à inciter les plus timides à franchir le pas », précise Vital Dos Santos, administrateur, membre du bureau et vice-président chargé du développement. C’est lui qui anime cette initiative printanière en interne.

Le parrainage, ça va bien évidemment au-delà d’un acte commercial. C’est un acte de transmission de valeurs, qui a une portée éducative et politique, c’est une façon de s’engager pour soi et les générations futures. Vital Dos Santos

Son rôle est de mobiliser les élus des équipes régionales pour les inciter à s’engager sur cette action. « On va prendre appui sur nos délégués pour faire vivre cette campagne, pour qu’ils passent l’information à nos adhérents dans leurs territoires et créent de l’émulation collective », explique-t-il.

De belles récompenses

Cette initiative, qui durera trois mois, se présentera aussi sous forme de challenge. Le meilleur ambassadeur sera, en effet, récompensé au terme de la campagne. Un séjour dans un des appartements de Mutuelle Entrain sera offert à la personne qui aura convaincu le plus de personnes d’adhérer. Le nom du gagnant sera annoncé en septembre. Cette prime viendra en plus des lots que reçoivent les ambassadeurs tout au long de l’année. Un bon cadeau de 80 euros est ainsi remis, au plus tard sous deux mois, à chaque parrain initiateur d’une première adhésion (lire aussi notre encadré « Vos gains en chèques cadeaux »), le filleul recevant, quant à lui, un bon cadeau de 30 euros.

Ces récompenses sont bien sûr des bonus appréciables, et même si elles peuvent permettre de stimuler la participation, l’enjeu essentiel est de faire partager un engagement. « Le parrainage, ça va bien évidemment au-delà d’un acte commercial, étaye Vital Dos Santos. On remet la santé au cœur d’un engagement : c’est un sujet de société crucial, tout est santé aujourd’hui, ce que l’on mange, boit, respire… C’est donc un acte de transmission de valeurs, qui a une portée éducative et politique, c’est une façon de s’engager pour soi et les générations futures. En parrainant, l’ambassadeur affirme aussi son appartenance à une mutuelle qui s’engage pour la protection sociale et les sujets de santé publique, un modèle démocratique, social, éthique : c’est un acte qui fait sens. »

Ouverture vers l’extérieur

Par ce biais, il s’agit aussi pour Mutuelle Entrain d’élargir son public : les ambassadeurs peuvent parrainer leur entourage proche, voisins, amis, et leur faire ainsi bénéficier d’une mutuelle fiable, de qualité, aux coûts maitrisés.

Très concrètement, le Printemps du parrainage est à la fois une forme de campagne de fidélisation et d’attachement à la mutuelle et à la fois une forme de développement importante pour Mutuelle Entrain. « En étant ambassadeurs, nos adhérents deviennent acteurs d’un modèle collectif qui défend leur santé au quotidien. Ils créent ainsi un cercle vertueux, qui aide à pérenniser ce fonctionnement », conclut Vital Dos Santos.

VOS GAINS EN CHÈQUES CADEAUX

• Pour vous, 1er parrainage : 80 euros

• 2e, 3e et 4e parrainage : 30 euros

• 5e parrainage : 80 euros

• 6e parrainage et + : 30 euros

• 10e parrainage : 80 euros

• Pour votre filleul.e à l’adhésion : 30 euros

