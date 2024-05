La SMH au cœur du Grand Prix de Denain

Le 14 mars dernier, l’Allemand Jannik Steimle a créé la surprise en remportant la 65e édition du « mini Paris-Roubaix », tandis que la mutuelle faisait deux grands heureux parmi ses adhérents.

Ce 14 mars, le printemps avait une semaine d’avance et offrait aux spectateurs, venus nombreux, un Grand Prix de Denain sous le soleil. Les quatre boucles de près de 197 kilomètres ont donné lieu à bon nombre de rebondissements et, comme souvent, ce sont les douze secteurs pavés qui ont fait la loi. Un strike spectaculaire a redistribué les cartes entre Avesnes et Hordain : en glissant sur les pavés, Stefan Küng a entraîné dans sa chute les favoris, dont Arnaud De Lie et le vainqueur sortant Juan Sebastián Molano. Jannik Steimle (Q36.5 Pro Cycling Team) s’est imposé au sprint devant le Belge Cériel Desal, tandis que Dries Van Gestel complétait le podium.



Deux adhérents avaient pris place à bord de la voiture SMH, au sein de la caravane publicitaire. Photo Christophe Blanquart/Andia.fr

Vivre la course de l’intérieur

Pour la deuxième fois, la SMH soutenait cet évènement sportif particulièrement convivial et très attendu par toute une région férue de cyclisme. Présente sur un stand au village des partenaires et au sein de la caravane, la mutuelle avait offert, par tirage au sort à ses adhérents, deux places de choix pour assister à la course.

Je ne m’attendais pas à monter à bord de la voiture officielle de la course et de la suivre au cœur du peloton ! Benoît Gonzales, l’un des deux gagnants

Benoît Gonzales n’en revient toujours pas : « J’étais très heureux quand j’ai su que j’avais gagné, mais je ne m’attendais pas à monter à bord de la voiture officielle de la course et de la suivre au cœur du peloton ! » Une journée exceptionnelle pour cet habitant d’Hérin. « C’est vraiment impressionnant de vivre cet évènement de l’intérieur : je n’imaginais pas une telle vitesse sur les pavés ! On entend même les crissements des pneus des coureurs cyclistes. »

Un souvenir inoubliable

Autre point de vue pour le second hôte de marque de la journée, mais même souvenir inoubliable : Jean-Luc Michot avait pris place à bord de la voiture SMH au sein de la caravane publicitaire. « La meilleure place pour se concentrer sur le parcours, le tracé et les difficultés que vont vivre les coureurs ! La caravane, tout autant attendue par les adultes que les enfants, témoigne de l’ambiance familiale qui règne au sein de cette course. »

Ce passionné de cyclisme et de football est frappé par la qualité de l’organisation et l’accueil qui lui a été réservé tout au long de la journée par la mutuelle. « Participer au Grand Prix de Denain est une bonne façon de promouvoir le sport », résume cet adhérent de 78 ans.

Dès le 14 mai, la SMH a continué sur sa lancée avec le même enthousiasme en participant aux Quatre jours de Dunkerque, autre événement cycliste majeur de la région.