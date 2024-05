Pléiades intègre l’Espace santé à Roanne

Spécialisée dans le service à la personne, la Scop Pléiades s’installe au sein de l’Espace santé fondé par Santémut à Roanne. Un rapprochement logique pour les deux structures qui partagent des valeurs communes.

En ce début d’été, Pléiades Scop intègre l’Espace santé, fondé il y a six ans par la Mutuelle Santémut, rue Roger-Salengro, à Roanne. Elle y déménage son centre de soins et son service infirmier à domicile, situés jusque-là dans le quartier Mayollet. Plus spacieux, plus adapté à ses missions, ce nouveau local lui offrira aussi l’avantage de la proximité avec les autres soignants de l’Espace santé, qui regroupe une quarantaine de professionnels.

Cela correspond à nos ambitions de porter un projet à plusieurs. On est plus fort lorsque l’on coopère. Christophe Damiron, président et directeur de Pléiades

« Pléiades sera en lien avec l’ensemble des acteurs du site et gagnera en efficacité vis-à-vis de ses bénéficiaires, se ré­jouit Didier Marchand, président de Santémut Roanne. Sur les valeurs de la coopération, nous partageons le même ADN et avons tout de suite répondu favorablement à la demande. »

Effet positif de l’intégration au sein de l’Espace santé

« Au-delà du service de l’aide et du soin à domicile proposé par cette Scop (Société coopérative de production, NDLR), nous souhaitons aller plus loin dans le partenariat avec une gouvernance qui soit parta­gée », poursuit-il. Christophe Damiron, président et directeur de Pléiades, croit lui aussi à l’effet positif de l’intégration au sein de l’Espace santé pour mieux asseoir les métiers du soin dans un lieu dédié aux patients : « Cela correspond à nos ambitions de porter un projet à plusieurs. On est plus fort lorsque l’on coopère. »

Dans les limites permises par le statut des Scop, il entend jouer la carte du parte­nariat avec Santémut Roanne pour la gouvernance : «Tout est à créer dans cette collaboration. » Née de la liquidation d’une ancienne société d’aide à domicile, Pléiades est devenue une Scop lors de son rachat, en septembre 2023, par une partie de ses salariés. Ils ont investi un mois de salaire dans l’entreprise, et 18 d’entre eux en sont les administrateurs.

« Le bien vivre à domicile »

« Faire vivre cette démocratie d’en­treprise redonne un sens au travail, mais il s’agit de trouver un souffle suffisant pour surmonter les difficul­tés d’un secteur en souffrance depuis des années », constate Christophe Damiron. Rayonnant sur la Loire, la Scop suit 3 000 personnes, compte 350 salariés et 7 agences.

En plus de l’accompagnement et des soins à domicile, depuis la femme en­ceinte jusqu’à la personne en fin de vie, Pléiades propose, avec 30 corps de métiers, le portage de repas, la téléassistance, la conciergerie… Grâce à des services innovants pour « le bien vivre à domicile », la struc­ture équilibre sa trésorerie et s’estime « en rémission ».

C’est une étape de plus pour l’Espace santé. Didier Marchand, président de Santémut Roanne

Heureux qu’elle ait pu préserver sa place dans l’économie sociale et solidaire plutôt que d’être absorbée par un grand groupe, le président veut s’accrocher à son ob­jectif : « Des patients satisfaits et des salariés bien dans leur peau. » « C’est une étape de plus pour l’Espace santé, confirme Didier Marchand. Nous tra­vaillons dans le même état d’esprit : accompagner les gens dans l’accès aux soins, face à une démographie médicale en baisse. Chacun apporte sa pierre à l’édifice. »