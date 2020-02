L’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire (Anses) alerte sur les dangers des poussières de plomb qui se déposent sur les espaces publics extérieurs, et notamment les aires de jeux pour enfants.

Le plomb est un élément toxique pour la santé et plus particulièrement pour celle des jeunes enfants. Il peut contaminer plusieurs et différents milieux dont les aliments et les poussières atmosphériques. L’Anses conclut que les poussières des espaces publics extérieurs contaminées par le plomb (mobilier urbain, aires de jeux, trottoirs etc…) sont une source d’exposition de la population à considérer.

“La voie d’exposition prioritaire semble être l’ingestion de poussières, en particulier pour les enfants qui sont plus susceptibles de porter leurs mains à la bouche”, ajoute l’Agence.

Les conseils sont simples :

Limiter le transport de ces poussières dans les logements. Elles sont particulièrement dangereuses pour les jeunes enfants car ils ont tendance à tout toucher, avec leurs mains et leur bouche. L’Anses préconise pour les populations à risque, en particulier les enfants, d’un dosage du plomb dans le sang ou plombémie. L’Agence souligne que les enfants et certains professionnels sont les plus susceptibles d’être exposés à ces poussières contaminées par contact ou ingestion.

se laver régulièrement les mains, surtout avant de manger

se déchausser à l’entrée de son domicile

Par Cécile Aubinet