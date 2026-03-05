Recherche en cancérologie : tous les espoirs sont permis

Thérapies ciblées, immunothérapie, intelligence artificielle… Dernièrement, la recherche en cancérologie a franchi des étapes majeures. Ces progrès promettent des traitements de plus en plus personnalisés qui pourraient changer la vie de nombreux malades.

Immunothérapie très prometteuse

Depuis les années 2010, l’immunothérapie – qui consiste à stimuler le système immunitaire pour qu’il reconnaisse et détruise les cellules cancéreuses – est l’un des domaines les plus prometteurs. « Les études montrent son utilité dans des situations de cancers précoces, pour prévenir les rechutes et améliorer la survie. Mais aussi pour les cancers en phase métastatique, au pronostic défavorable. De nouveaux malades, que l’on disait autrefois condamnés, profitent de ces nouveaux traitements qui permettent, dans certains cas, d’obtenir des réponses durables », explique le docteur Ronan Flippot, oncologue spécialisé en urologie à l’Institut Gustave-Roussy (94).

Autre évolution importante : certaines immunothérapies pourront bientôt être administrées par injection sous-cutanée, et non plus uniquement par voie intraveineuse, comme cela se fait aujourd’hui, ce qui pourra épargner au patient une journée d’hospitalisation.

Thérapies ciblées

De nouvelles formes de médicaments, les anticorps conjugués, sont composées de molécules de chimiothérapie couplées à un anticorps – une « tête chercheuse » – qui cible spécifiquement les cellules tumorales pour les détruire. Cette approche plus efficace occasionne moins d’effets indésirables que la chimiothérapie classique. D’autres thérapies ciblées agissent directement sur la cellule cancéreuse en bloquant les mécanismes qui permettent sa croissance et sa prolifération.

De nouvelles générations de médicaments sont arrivées sur le marché. Ce sont des traitements, le plus souvent administrés par voie orale, qui sont généralement mieux tolérés que les chimiothérapies. « On a beaucoup plus rarement de perte de cheveux ou une baisse des globules blancs. Mais il existe tout de même des effets secondaires potentiels qui nécessitent une surveillance médicale régulière », prévient le docteur Flippot.

L’intelligence artificielle

L’IA occupe désormais une place importante en imagerie médicale. Elle est capable d’interpréter des images finement et très rapidement. Elle permet une double lecture des examens par les soignants et les machines. Ce qui permet aux médecins de détecter les tumeurs de manière précoce ou de préparer une intervention chirurgicale.

