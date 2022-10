Rappel de vaccination anti Covid : c’est (re)parti

La campagne de rappel de vaccination contre le Covid a démarré. A partir du 3 octobre, les personnes les plus fragiles peuvent se faire vacciner. Nouveauté ? La Haute Autorité de santé a recommandé d’utiliser l’un des trois vaccins adaptés aux sous-variants d’Omicron.

Les contaminations au Covid augmentent de nouveau en France. Aussi, les personnes les plus fragiles sont invitées à se faire vacciner pour la troisième dose de rappel.

La Haute Autorité de santé a recommandé d’utiliser l’un des trois vaccins adaptés aux sous-variants d’Omicron – deux de Pfizer/BioNTech, un de Moderna -, récemment approuvés par l’Agence européenne du médicament.

On peut la coupler avec le vaccin contre la grippe, qui débutera le 18 octobre.

Un rappel pour les plus fragiles

Le nouveau rappel anti-Covid est destiné aux personnes les plus vulnérables dans un premier temps. Il ne concerne pas la population générale, pour l’instant.

personnes à risque de faire une forme grave de la maladie (60 ans et plus, résidents d’Ehpad et unités de soins longue durée -USLD-, immunodéprimés et leur entourage, personnes souffrant de comorbidités…),

femmes enceintes dès le premier trimestre,

enfants et adolescents à haut risque,

les professionnels des secteurs sanitaire et médico-social.

Quand ?

La dose de rappel doit être administrée dès 3 mois après la dernière injection ou infection pour les personnes âgées de 80 ans et plus. Ainsi que pour les résidents en Ehpad et en USLD et les personnes immunodéprimées, quel que soit leur âge.

Elle doit l’être dès 6 mois après la dernière injection pour toutes les autres personnes éligibles. En cas d’infection récente, le rappel est recommandé dès 3 mois après l’infection. En respectant un délai minimal de 6 mois après la dernière injection.