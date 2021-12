Les Noëls solidaires renouent, cette année, avec leur formule traditionnelle. Agences Solimut et centres de santé Oxance ont collecté des jouets pour les enfants qui en sont privés. Une campagne en partenariat avec le Secours populaire mais aussi, pour la première fois, le club de rugby de Bourg-en-Bresse.

Mise à mal en 2020, la campagne des Noëls solidaires est loin d’avoir dit son dernier mot. Chaque année, depuis toujours ou presque, les antennes de Solimut Mutuelle de France organisent des collectes pour renforcer l’opération des Pères Noël verts du Secours populaire français (SPF). De quoi offrir des fêtes de fin d’année comme tout le monde aux enfants et aux familles victimes de la précarité. Pandémie oblige, il y a un an, les équipes de la mutuelle ont dû trouver une nouvelle formule. En allant récupérer les colis directement sur le pas de la porte des adhérents-donateurs et en relayant un appel aux dons, elles ont limité la casse. A l’occasion de cette édition 2021, l’événement a repris ses droits et ses quartiers.

Comme à l’accoutumée, dès début novembre, jouets, jeux, livres et autres gourmandises ont été réceptionnés directement dans les 150 agences Solimut et les centres de santé Oxance. Quatre semaines qui ont prouvé que « cette période doit être un vrai moment de solidarité, explique Pierre Méry, responsable du service actions solidaires. La crise, sanitaire mais aussi sociale, n’étant pas terminée, les besoins sont colossaux ». Pour la première fois d’ailleurs cette année, l’opération est coordonnée au niveau national.

Point d’orgue sur la pelouse de Bourg-en-Bresse

En un peu plus d’un an, le nombre de familles en difficulté a fait un bond spectaculaire. Face à ce constat, une règle d’or : savoir faire équipe. C’est dans cette optique que Solimut Mutuelle de France et l’Union sportive bressane Pays de l’Ain (USBPA) ont mené, main dans la main, une action de grande ampleur. Le 3 décembre dernier, lors de la rencontre contre Bayonne, les supporters étaient invités à déposer un cadeau en arrivant au stade. Une alliance aux allures de mêlée, pour plaquer au sol cette précarité grandissante. Si le rugby est reconnu pour porter les valeurs du collectif, l’USBPA était une évidence.

« Nous sommes partenaires du Secours populaire et du club depuis très longtemps. La solidarité fait partie intégrante de l’ADN de l’USBPA, qui avait déjà organisé un événement avec le SPF. Nous avons donc naturellement décidé d’avancer ensemble », précise Pierre Méry. Les Violets, qui renouent avec la Pro D2, ont joué le jeu à fond. Ils n’ont pas hésité à donner de leur personne, sur le terrain et au delà. Le shooting photo auquel ils se sont adonnés pour l’occasion en a ravi plus d’un !

Laureen Borghese