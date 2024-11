Mutuelle Entrain soutient la lutte contre le cancer du sein

La mutuelle était partenaire de l’exposition « Objectif rose, un autre regard sur le cancer du sein », qui s’est tenue en octobre à la galerie des Hospices de Limoges.

Mettre en lumière, et surtout en valeur, les femmes victimes du cancer du sein. Tel était le projet de l’exposition organisée du 14 au 31 octobre par l’association Objectif rose en collaboration avec Mutuelle Entrain. Lors de cet évé­nement, plus d’une centaine de photographies de femmes touchées par la maladie ont été présentées.

« C’est la troisième fois que l’on tra­vaille sur un projet photo de ce type, explique Laura Lévêque, présidente adjointe de l’association et égale­ment photographe. La première année, nous avions mobilisé une quinzaine de participantes seule­ment et la diffusion des photos avait eu lieu uniquement sur les réseaux sociaux. Cette année, nous avons eu 73 personnes volontaires au total. »

A travers ces photos et la mise en valeur de ces femmes, on peut véritablement parler d’art-thérapie. Annie Missonnier

En plus des photographies, les visi­teurs de l’exposition ont aussi pu découvrir un patchwork constitué de carrés de tissus personnalisés par chacune des participantes et exposés comme un véritable éten­dard de l’espoir.

« Bienveillance et convivialité »

Objectif rose souhaite être au service des malades. « Nous sommes animés de valeurs fortes telles que la bien­veillance, la convivialité, la sponta­néité… Ce sont les adhérents qui font vivre l’association et nous essayons en retour de leur apporter ce dont ils ont besoin », ajoute Laura Lévêque.

Affiche de l’exposition © Objectif rose

De son côté, Mutuelle Entrain a tenu à participer au vernissage de l’expo­sition, « car il s’agit d’un événement engagé en faveur de la santé des femmes, précise Annie Missonnier, vice-présidente déléguée aux par­tenariats et à la communication de la mutuelle. Ces photos mettent en lumière les femmes alors qu’elles sont meurtries dans leur chair. »

Art-thérapie

Selon Annie Missonnier, pour les patientes qui traversent l’épreuve de la maladie, le travail mené par Objectif rose s’apparente à des soins. « A travers ces photos et la mise en valeur de ces femmes, on peut véritablement parler d’art-thérapie, ajoute-t-elle. C’est une démarche que nous soutenons, d’autant plus qu’il s’agit aussi d’un moyen de mettre l’accent sur le dépistage du cancer du sein, une démarche très importante. »

La mutuelle se réengagera-t-elle à l’avenir, auprès d’Objectif rose ? « C’est la première fois que la mutuelle apporte son sou­tien à cette association, explique la vice-présidente. Nous prévoyons de présenter l’exposition aux membres de l’assemblée générale lors de la prochaine réunion. Nous verrons ensuite comment ce partenariat pourra être reconduit. Mais nul doute que la démarche touchera nos délé­gués, qui ont pu être concernés par la maladie », conclut-elle.

SIHEM BOULTIF