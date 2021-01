La psychiatre Muriel Salmona, à la tête de l’association Mémoire traumatique, revient pour Viva sur le sujet de l’inceste, à la lumière de la parution du livre de Camille Kouchner : La familia grande.

En quoi, le livre de Camille Kouchner*, peut-il faire bouger les lignes, sur l’inceste ?

Ce livre bouleversant, arrive au bon moment. Après le mouvement Mee#Too, la société est prête à entendre la parole des victimes. D’ailleurs, le mouvement Mee#Tooinceste est lancé et reçoit des milliers de témoignages. Ce genre d’ouvrage marque les esprits car il pousse la pédo-criminalité sur le devant de la scène avec toutes les questions qu’elle suscite. Tout comme celui de Vanessa Springora, Le consentement. Ces deux autrices sont en quelque sorte, des porte-voix.

Je crois que l’opinion publique est maintenant préparée à casser l’omerta de l’inceste. Camille Kouchner explique très clairement dans son livre : comment mettre les choses à l’endroit dans le mécanisme de l’inceste. Non, ce n’est pas à la victime de se sentir coupable, mais bien à l’adulte, qui a pratiqué l’irréparable sur un enfant ou un adolescent. Nous espérons que les victimes se mettront à parler plus facilement. Elles ont été trop longtemps reléguées au silence.

* Le livre de Camille Kouchner, La familia grande, raconte l’inceste que son frère jumeau a subi de la part de leur beau-père.

Justement, pourquoi est-il si difficile pour une victime, de parler ?

C’est bien là, le grand problème. Soit, elles ne parlent jamais, soit elles parlent très tard. Car après le viol, l’agression sexuelle, il y a ce que l’on appelle l’effet de sidération, l’absence de réaction, puis arrive la dissociation, une sorte de déconnection, comme une anesthésie émotionnelle. C’est un bug du cerveau, mais une bombe à retardement. Et, qui peut entraîner de nombreuses conséquences : conduites à risque, multiples troubles de la personnalité… Ces violences, font partie, avec les tortures, des traumatismes les plus sévères et ont des effets catastrophiques à long terme sur la santé mentale et physique des victimes.

Quel rôle joue la famille ?

La famille est un système fermé, dont l’enfant est absolument dépendant à tous niveaux : physiquement, émotionnellement, au niveau de sa survie… Cela crée donc, un système de dépendance de l’enfant, vis-à-vis des adultes. Sans parler de ceux qui sont en institutions ou handicapés.

Dans le cas de l’inceste, le rapport de force, d’autorité, parfois de domination, qui se pratique dans la sphère de l’intime, et ceci dans tous les milieux, fait que l’enfant ne peut dire sa souffrance. Elle s’exprimera alors par des maux physiques ou psychiques. Camille Kouchner le décrit bien dans son livre, où dans sa famille, son beau-père était une figure centrale, aimée et respectée de tous. Tout cela pousse au secret.

Que faudrait-il réformer en France, pour mieux protéger les victimes ?

Il faut lutter contre l’impunité. Moins de 10% des plaintes pour viols dans l’enfance, sont enregistrées et la plupart, classées sans suites. Le sujet du consentement est complètement à reconsidérer en France. Cette notion ne devrait pas exister : non, un enfant ne peut pas être consentant. Un enfant n’est pas un adulte en miniature. Un acte sexuel perpétré par un adulte, sur un mineur, est qualifié au niveau des instances internationales, comme étant « cruel, dégradant, inhumain ». C’est une véritable violence.

D’autre part, la situation des enfants handicapés est à revoir en urgence.

Il faut aussi améliorer les enquêtes, lutter contre les stéréotypes, la culture du viol, la toute-puissance du patriarcat, les victimes qui se sentent coupables…

Et évidement, faire plus de prévention des risques. Il y a un gros travail à considérer aussi du côté de la formation des soignants et des personnels de l’enfance, pour qu’ils aient tous les outils pour dépister. Il faut avancer dans les soins qui sont apportés aux victimes. En France, il n’existe aucun centre pour les accueillir alors que la Convention d’Istambul* contre les violences sexuelles en avait préconisé une centaine !

Mais, j’ai bon espoir car les choses bougent.

*La Convention d’Istanbul est un texte du Conseil de l’Europe. Elle vise à prévenir et lutter contre toutes les formes de violence à l’égard des femmes et contre la violence domestique.

Les chiffres noirs des violences sexuelles faites aux enfants

Les enfants sont les premières victimes des violences sexuelles bien avant les adultes.

Une fille sur cinq est victime d’inceste, 1 garçon sur 13. (Chiffre Conseil européen)

9 agresseurs sur 10 sont des hommes. (Chiffre Conseil européen)

En France, 52 000 enfants, par an, sont victimes de violences (sexuelles, coups, abandon…)

1 Français sur 10 dit être victime d’actes incestueux. (chiffre association « Face à l’inceste »).

À lire

Le Livre noir des violences sexuelles, 2e édition, de Muriel Salmona, éd. Dunod, 16 euros.

La familia grande de Camille Kouchner, éd. Seuil, 18 euros.

Association Mémoire traumatique et victimologie, fondée en 2009 par la Dre Salmona, prend en charge des victimes de violences sexuelles. La psychiatre travaille notamment, avec le gynécologue et militant des droits de l’homme Denis Mukwege. Ensemble, ils mènent des projets à l’échelle internationale pour faire changer les lois et protéger les victimes.