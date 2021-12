Depuis septembre 2021, le centre de santé dentaire de la mutuelle nantaise s’est doté d’une salle chirurgicale. Il élargit ainsi son offre au bénéfice de ses patients et propose des soins en implantologie.

Après l’arrachage d’une dent, il faut souvent poser un implant qui servira de support à la future couronne. Une opération chirurgicale très spécifique. Jusqu’alors, les patients du centre de santé dentaire mutualiste de la MCRN devaient se rendre au centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes pour compléter leur parcours de soins, avant de revenir pour l’installation de prothèses. Mais depuis septembre 2021, ce détour n’a plus lieu d’être puisque le centre de santé dentaire mutualiste de la MCRN dispose désormais de sa propre salle de chirurgie équipée d’un siège dédié à la pose d’implants. L’aboutissement d’un projet initié voici deux ans.

Un projet de longue date

« Il y avait dans l’équipe des six dentistes du centre de santé dentaire un praticien déjà formé à l’implantologie et il nous a semblé intéressant de proposer ce service complémentaire aux patients qui le souhaitent. Même si ce type de soins coûte très cher et n’est pas remboursé (c’est hors nomenclature de la Sécurité sociale), il nous a paru important d’offrir ce choix à nos patients », indique Jean-Pierre Cassereau, le nouveau président de la MCRN-SSAM (services de soins et d’accompagnement mutualistes).

Dépenses moindres

L’avantage est double : les patients qui ont confiance dans l’équipe du centre dentaire ne changent pas d’interlocuteur ; et les dépenses sont moindres puisqu’il ne faut pas multiplier les frais, comme les examens radiologiques par exemple. Ouvert en 1999, agrandi et réaménagé en 2017, le centre de santé dentaire de la MCRN-SSAM accueille tous les assurés sociaux, adhérents ou non à la mutuelle. De plus, le patient bénéficie du tiers-payant intégral dès que cela est possible. Le centre nantais prodigue des soins dentaires à plus de 18 000 patients chaque année.

Thierry Butzbach