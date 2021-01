La campagne de vaccination a démarré le 27 décembre en France. Après les résidents en Ehpad et les personnels soignants de plus de 50 ans, c’est au tour des personnes de 75 ans et plus de recourir au vaccin, s’ils le souhaitent.

Pour les personnes âgées de 75 ou plus vivant à domicile, la vaccination démarrera officiellement le 18 janvier. Deux vaccins sont disponibles en France, celui de Pfizer-BioNTech et depuis le 11 janvier, celui de Moderna.

De plus en plus d’adhésion à la vaccination

L’accès au vaccin s’est assouplie. En effet, plus besoin d’une consultation pré-vaccinale pour les patients, qui sont volontaires. Ces derniers, seront accueilli par un infirmier, quand la vaccination a lieu dans un centre prévu à cet effet, et devra remplir un questionnaire, dès son arrivée. Si une consultation est nécessaire, ce sera possible sur place. Sinon, la personne pourra être vaccinée immédiatement. Les différents sondages montrent que les seniors sont de plus en plus favorables et sont impatients de se faire vacciner. Dans un second temps, les médecins traitants pourront accomplir ce geste. Les pharmaciens se sont également portés volontaires.

L’Agence nationale de sécurité du médicament estime que la deuxième dose pourra être différée « jusqu’à six semaines au lieu de trois ». Mais, pas dans les Ehpad où elle sera injectée 21 jours après la première, comme prévu à l’origine, précise le ministère de la Santé.

Le numéro d’appel créé pour la prise de rendez-vous des personnes de plus de 75 ans, sera en fonction, mercredi 13 janvier. Une lettre d’invitation leur sera envoyée par l’Assurance maladie, directement via les départements pour que la liste des centres de vaccinations y apparaisse.