Les dernières données pour décrypter l’actualité de la santé

A quelques jours du début de l’examen, par le Parlement, du Projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS), plusieurs informations récentes éclairent l’actualité de la santé publique. Plastiques, pesticides, santé mentale des jeunes, difficultés d’accès aux soins : autant de signaux qui rappellent l’ampleur des enjeux pour le prochain budget du système de santé.

Plastiques et santé des enfants : un danger réel

Une étude parue le 21 septembre 2025 dans The Lancet Child & Adolescent Health alerte sur l’impact des plastiques sur la santé infantile. L’article de la revue britannique insiste sur le fait que l’exposition précoce à des substances comme les phtalates, les bisphénols ou les PFAS accroît les risques pour les enfants. Selon les chercheurs : « des preuves solides montrent que ces substances contribuent à des maladies chroniques touchant de nombreux organes ».

Asthme, obésité, troubles de la fertilité et altérations du développement cérébral font notamment partie des problèmes de santé encourus. Présents dans de nombreux objets du quotidien, tels que les emballages alimentaires, les cosmétiques, les jouets ou les produits d’hygiène, ces produits perturbent en effet le système hormonal et déclenchent des inflammations durables. Les scientifiques soulignent que la prévention est essentielle pour réduire l’exposition et protéger les générations futures.

Pesticides : la mobilisation des mutuelles se poursuit

Vingt mutuelles regroupées au sein du collectif Mutuelles pour la santé planétaire se sont lancées dans une « Odyssée pour notre santé ». Il s’agit d’une caravane de cyclistes et de victimes des pesticides qui traversera sept pays pour sensibiliser aux effets sanitaires des pesticides et à leur coût croissant pour les comptes sociaux. Cette mobilisation inédite entend peser dans le débat public au moment où la loi Duplomb revient fin septembre devant l’Assemblée nationale. Malgré plus de 2 millions de signatures citoyennes contre ce texte réautorisant l’acétamipride, le risque d’un retour des néonicotinoïdes reste d’actualité…

Santé mentale : 25 % des jeunes touchés par la dépression

La Mutualité Française, avec les Instituts Montaigne et Terram, a publié début septembre une enquête nationale sur la santé mentale des 15-29 ans. Le constat est alarmant : un jeune sur quatre souffre de dépression. Dans les territoires ultramarins ce taux grimpe à 39 %. Si 94 % des jeunes interrogés expriment une inquiétude face à leur avenir, seuls 38 % ont consulté un professionnel de santé. Le coût, la peur du jugement et le manque d’offre freinent le recours aux soins psychologiques.

Renoncement aux soins : 65 % des Français concernés

Le « Carnet de santé de la France 2025 », publié par la Mutualité Française le 23 septembre, révèle une aggravation de l’accès aux soins. 65 % des Français déclarent avoir dû y renoncer au cours des douze derniers mois. Ce qui représente une hausse de trois points par rapport à 2024. Les causes principales : des délais trop longs, des contraintes financières ou un éloignement géographique. Les inégalités territoriales continuent en effet de s’accentuer. 43 % des habitants des zones rurales ont des difficultés à consulter un médecin.