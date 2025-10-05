Stop aux arnaques sur les appareils auditifs !

De plus en plus de sociétés peu scrupuleuses multiplient les démarches frauduleuses pour vendre des audioprothèses. Puis elles se font indûment rembourser par l’Assurance maladie. Mais comment repérer ces escroqueries et s’en prémunir ?

Fraude massive

Les chiffres parlent d’eux-mêmes. En 2024, l’Assurance maladie a détecté pour 115 millions d’euros de fraudes liées aux audioprothèses, contre 21 millions en 2023 – soit une multiplication par plus de cinq en un an. Ces escroqueries ont touché 75 caisses primaires et 54 mutuelles à travers la France. Un véritable réseau de trafiquants a récemment été démantelé : trois personnes ont été interpellées, et leur procès est prévu en 2026.

Les seniors en première ligne

Les personnes âgées, cibles privilégiées de ces pratiques illégales, sont démarchées de façon abusive. L’arnaque commence généralement par un appel téléphonique ou un SMS d’une fausse société d’audioprothèses. Le message est très alléchant, un test d’audition gratuit à réaliser en magasin ou à domicile est proposé. Après un faux dépistage effectué par des personnes sans aucune qualification médicale se réclamant parfois de l’Assurance maladie, les fraudeurs affirment aux victimes qu’elles doivent se faire appareiller. Et lancent alors une procédure de remboursement… sans que les personnes aient réellement consenti à l’achat.

« Une société d’audioprothèses ne peut pas venir effectuer à domicile un dépistage et proposer des appareils auditifs. » L’Assurance maladie

Depuis 2021, les aides auditives sont prises en charge par la Sécurité sociale et les mutuelles jusqu’à 1 900 euros. Dans la plupart des cas, les victimes n’ont rien à débourser. Mais elles se retrouvent avec des appareils non conformes, mal adaptés, parfois même dangereux pour leur santé.

DÉMARCHAGE TÉLÉPHONIQUE : UN ENCADREMENT PLUS STRICT

Bonne nouvelle pour les consommateurs : en mai dernier, une nouvelle loi a été votée pour les protéger contre les démarchages abusifs. A partir d’août 2026, les professionnels devront recueillir leur consentement préalable et explicite à être démarchés avant de les contacter par téléphone, et ils devront être en mesure d’en apporter la preuve. Ce principe ne s’appliquera pas si l’appel concerne un contrat déjà en cours et s’inscrit dans le cadre de ce contrat.

Pour se protéger

L’Assurance maladie est formelle : « Une société d’audioprothèses ne peut pas venir effectuer à domicile un dépistage et proposer des appareils auditifs. » Le dispositif doit être obligatoirement prescrit par un oto-rhino-laryngologiste (ORL), après qu’un audiogramme

a été réalisé.

Une fois muni de l’ordonnance, vous pouvez vous rendre chez un audioprothésiste pour des tests complémentaires. Vous recevrez ensuite un devis détaillé, puis vous pourrez tester l’appareil pendant trente jours. Ce n’est qu’à la fin de cette période d’essai que l’achat sera effectif. Aucun paiement immédiat ne doit être demandé en amont.

Pour une information sérieuse, vous pouvez consulter le réseau mutualiste Ecouter Voir.