Les Français connaissent de mieux en mieux la télémédecine et sont de plus en plus nombreux à souhaiter y avoir recours et à juger qu’elle est utile pour la santé en France selon la troisième vague du « Baromètre Télémédecine » réalisée par Odoxa pour l’Agence du Numérique en Santé (ANS).

Cette amélioration de la connaissance et de l’utilité perçue de la télémédecine va de pair avec une amélioration de l’image de cette dernière : la France est l’un des pays d’Europe les plus favorables à la télémédecine avec 73% de jugements positifs.

Cette pratique a explosé en un an – multiplication par 3 pour les patients et par plus de 6 pour les médecins généralistes -, mais la progression s’est ralentie après le premier confinement ( +2% seulement depuis juin). La France est cependant encore « en retard » par rapport à l’Espagne ou au Royaume-Uni.

Comment les médecins pratiquent-ils la téléconsultation aujourd’hui au quotidien ?

Ceux qui l’ont essayée un fois y ont massivement recours (ils en ont effectué 91 en moyenne) et pour tous types de patients.

Partout, la téléconsultation génère un très haut niveau de satisfaction (80% en moyenne en Europe), et avec 88% de satisfaits, les Français sont parmi les plus positifs. Les médecins l’ayant expérimentée en sont aussi tout à fait satisfaits (78% de satisfaction).

Convaincus qu’elle nous a aidé dans la crise sanitaire et nous aidera encore à en affronter d’autres à l’avenir, les Français sont, avec les Italiens, le peuple européen réclamant le plus (7 sur 10) aux pouvoirs publics d’investir davantage pour développer l’usage de la télémédecine. De leur côté les médecins qui actuellement ne la pratiquent pas disent qu’ils y auront bientôt recours.