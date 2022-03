La mutuelle s’engage pour le peuple ukrainien

Fidèle à ses valeurs d’entre-aide et de solidarité, la Mutuelle Solimut Centre Océan encourage ses adhérents à répondre à l’appel aux dons lancé par son partenaire le Secours populaire français.

« La situation en Ukraine est vraiment dramatique, rappelle Jocelyne Le Roux, présidente de la Mutuelle Solimut Centre Océan (MSCO). Les civils qui subissent les bombardements et ceux qui les fuient manquent de tout. » Pour les aider, la mutuelle s’associe à la grande collecte organisée les 12 et 13 mars par le Secours populaire français (SPF). Afin de faciliter les actions humanitaires engagées en Ukraine et dans les pays accueillant les réfugiés, la mutuelle incite les personnes à privilégier les dons financiers aux dons matériels. Dans un premier temps, ils sont plus efficaces pour faciliter la logistique et l’aide aux populations.

« Que chacun reçoive ce dont il a besoin »

« Ce qui nous importe, c’est que chacun puisse recevoir exactement ce dont il a besoin. Quel que soit l’endroit où il se trouve », ajoute la présidente. La MSCO est déjà engagée, de par sa fusion avec Mutami auprès de SOS Méditerranée, l’association de sauvetage en mer qui porte secours aux migrants en détresse.

Pour participer à l’opération du SPF en faveur de l’Ukraine : faites un don sur le site www.secourspopulaire.fr. Ou envoyez un chèque (avec vos coordonnées) adressé au 31, rue Frédéric Chopin – 29200 Brest en indiquant « Urgences Ukraine ».