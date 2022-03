A mesure que l’hiver s’éloigne, l’envie de préparer son « summer body » grandit ! Si la motivation est le principal atout à cette reprise du sport, attention toutefois à ne pas négliger les démarches préalables à l’inscription dans une salle de sport, ni les formalités administratives.

1. Faire une séance d’essai avant de s’engager

N’hésitez pas à aller visiter la salle de sport de votre choix. Une fois sur place, demandez à voir les équipements, les vestiaires et les douches… Profitez également des séances d’essai proposées (souvent gratuitement) par les structures.

2. Choisir la bonne formule

Etudiez bien soigneusement les prestations proposées et leurs tarifs. Le responsable de salle est à votre disposition pour vous donner les renseignements nécessaires sur la durée et le montant des formules. Pour éviter les risques liés aux imprévus, il est conseillé de privilégier les abonnements de courte durée ou les séances au ticket, si cela est possible.

3. Etudier le contrat

Un contrat entre la salle de sport et l’usager devra être rédigé et signé par les deux parties. Prenez le temps de lire toutes les conditions, et notamment de vérifier qu’il n’y ait pas de tacite reconduction. Par ailleurs, un déménagement ou une raison médicale empêchant la pratique d’un sport sont autant de motifs valides pour annuler son abonnement.

4. Prendre garde aux modalités de paiement

Vérifiez tout d’abord l’absence de frais supplémentaires ou d’options payantes. Pour le paiement, la remise de chèques en blanc ou la divulgation de son numéro de carte bancaire sont à proscrire, car très souvent à l’origine de nombreuses déconvenues. Un règlement chaque mois ou un virement sont vivement conseillés.

5. Contrôler son aptitude sportive

Avant de commencer les séances, assurez-vous que vous êtes apte à faire du sport en allant consulter votre médecin. Bien que la délivrance d’un certificat médical ne soit pas obligatoire, certaines salles de sport pourront vous en demander un pour honorer les conditions de leurs assurances.

6. Vérifier que vous êtes couvert par une assurance

Les salles de sport sont obligées d’avoir une assurance de responsabilité civile, tout comme leurs clients. Ainsi, vérifiez que vous en possédez bien une, notamment par le biais de votre assurance multirisque habitation.