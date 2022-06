Mieux protéger sa santé sur les îles du Ponant

L’accès à une complémentaire santé ne va pas de soi sur les îles du littoral de la Manche et de l’océan Atlantique. La mutuelle tente pourtant d’aider les populations grâce à un partenariat actif.

Leur nom peut évoquer les vacances, des destinations touristiques de rêve. Chausey, Bréhat, Batz, Ouessant, Molène, Sein, Glénant, Groix, Belle-Ile, Hoëdic, Houat, Moines, Arz, Yeu et Aix désignent les 15 îles du Ponant, un chapelet de terres françaises du littoral de la Manche et de l’océan Atlantique.

Derrière le décor de carte postale se cache pourtant une réalité moins souriante. Chez les îliens, s’offrir une complémentaire santé tient parfois de la gageure pour les personnes les plus modestes. Si le bateau de la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM) et l’hélicoptère de la Sécurité civile assurent les rapatriements vers le continent en cas d’urgence médicale, il peut en coûter jusqu’à 500 euros aux patients dépourvus de mutuelle.

De rares consultations

Peu de médecins sont installés sur ces îles. Les praticiens viennent plutôt y assurer des consultations durant plusieurs jours. Sinon, les patients prennent le bateau pour consulter sur le continent et doivent parfois dormir sur place si leur rendez-vous est fixé tard dans la journée. « Cela s’apparente à des déserts médicaux en plus accentué », résume Julie Marie, conseillère à la Mutuelle Solimut Centre Océan (désormais Mutami), à Brest. « Nous agissons pour permettre aux îliens de se soigner à un ta-rif abordable et d’être bien accompagnés. »

Prévention

C’est dans ce but que sa collègue Françoise Maguet, originaire de Mollène et aujourd’hui en retraite, avait initié un partenariat entre la mutuelle et quelques îles. Cette convention vient d’être prolongée lors de l’assemblée générale de l’Association des îles du Ponant, qui a fêté ses 50 ans. Le partenariat est déjà effectif dans plusieurs de ces îles : Moines, Sein, Ouessant, Molène, Houat, Hoëdic et trois communes de Belle-Ile. Batz et Arz s’y ajouteront bientôt, tandis que Yeu, Aix et Groix y réfléchissent.

Des actions de prévention sont menées à Houat et Hoëdic pour le contrôle de la vue et la réparation de lunettes. « Nous essayons de dupliquer l’expérience sur d’autres îles », indique Julie Marie. Chaque année, Solimut Centre Océan participe au Festival des insulaires, mis en œuvre par l’Association des îles du Ponant, pour se faire connaître et conseiller les îliens.

Conseils et renseignements

La prochaine édition aura lieu en septembre à l’Ile-aux-Moines. Trois fois par an, des permanences sont organisées sur chaque île pour prodiguer des conseils et des renseignements aux adhérents. « La communication avec les îles est difficile », explique la conseillère. « Ils ont Internet mais le réseau ne fonctionne pas toujours bien. »

« Les îliens font confiance aux acteurs mutualistes. »

Julie Marie, conseillère à la Mutuelle Solimut Centre Océan (désormais Mutami Centre Océan).





Des mutuelles communales ont été mises en place sur chaque territoire partenaire, permettant aux habitants de bénéficier d’une couverture santé à un prix très attractif. « On ne les accompagne pas que pour la signature d’un contrat. Ils sont très attentifs, éduqués à la mutualité, et font confiance aux acteurs mutualistes », se réjouit Julie Marie. « Nous partageons avec eux les mêmes valeurs. »