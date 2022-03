Le gouvernement avait annoncé un allègement du protocole sanitaire relatif au Covid-19 dès le début du mois de mars. Parmi les nouvelles mesures figurent les levées du passe vaccinal et du port du masque, hormis dans les transports en commun et les établissements de santé. Ces modifications sont effectives depuis ce lundi 14 mars 2022.

A la mi-mars, les contaminations au Covid-19 continuent d’augmenter. Avec près de 60 000 cas quotidien, la hausse constatée est supérieure à 15 %. Pourtant le gouvernement a tenu à alléger le protocole sanitaire.

Amélioration de la situation dans les hôpitaux

« La situation sanitaire s’améliore nettement depuis plusieurs semaines. En particulier la pression pesant sur les hôpitaux (…). Permettant la levée des plans blancs. Et une reprise progressive des activités programmées », détaillait le Premier ministre dans une communication diffusée début mars. En effet, les nouvelles entrées en soins critiques sont actuellement en baisse de près de 12 %.

Fin du port du masque

Les nouvelles mesures gouvernementales annoncées par Jean Castex au début du mois sont donc effectives depuis ce lundi 14 mars. Parmi les principales modifications figurent les levées du passe vaccinal et du port du masque.

La levée du port du masque en extérieur est effective depuis le début du mois de février. Il n’est désormais plus obligatoire d’en porter à l’intérieur non plus. Seuls les transports en commun et les établissements de santé restent soumis à cette obligation.

Dans les écoles, les collèges et les lycées, le masque n’est plus requis. Tous les élèves, ainsi que les membres du personnel, ne sont plus obligés d’en porter.

Il en va de même dans les entreprises, où la levée du port du masque est également effective. Par ailleurs, le télétravail n’est plus une obligation. Mais il reste toutefois recommandé.

Fin du passe vaccinal

Depuis le 14 mars, le passe vaccinal est suspendu. Il n’est désormais plus obligatoire de présenter un justificatif vaccinal pour rentrer dans un endroit public. Cette preuve vaccinale n’est plus requise dans les lieux de loisirs, de culture et de restauration. Ni dans les foires et salons professionnels… Aucun passe sanitaire ne sera demandé non plus.

Toutefois, le passe sanitaire sera exigé dans les établissements de santé. L’accès aux maisons de retraites et aux établissements accueillant des personnes en situation de handicap est également soumis à la présentation de cette « preuve sanitaire ».