Ambroise Croizat, l’artisan de la Sécu

A l’occasion des 80 ans de la Sécurité sociale, Mutami a présenté le spectacle « Quand Elisabeth Croizat Ambroise et les autres… ». Une pièce vivifiante, drôle et riche sur l’un des pères fondateurs de la Sécu, encore trop méconnu du grand public.

Mon rêve, c’est de jouer à La Fête de l’Huma, j’aurais le trac, mais vu que je l’ai déjà ici… » lance en riant Elisabeth Fery de sa voix puissante et claire, aux spectateurs venus assister au spectacle Quand Elisabeth Croizat Ambroise et les autres…, programmé ce 23 juin dans les locaux de Mutami à Toulouse, à l’occasion des 80 ans de la Sécurité sociale.

La Sécu, elle est à nous, on s’est battu pour la gagner, on va se battre pour la garder.

Celle qui se définit comme une « groupie » d’Ambroise Croizat (1901-1951), l’un des deux pères fondateurs de la Sécu avec le haut fonctionnaire Pierre Laroque (1907-1997), n’en revient toujours pas que l’ancien ministre communiste du Travail et de la ­Sécurité sociale, de novembre 1945 à mai 1947, soit aussi peu connu. « Son enterrement a été suivi par un million de personnes, c’est plus que Mitterrand et de Gaulle », rappelle-t-elle. Elisabeth entonne, en levant le poing et en faisant participer la salle, le slogan : « La Sécu, elle est à nous, on s’est battu pour la gagner, on va se battre pour la garder. » Le ton est donné.

Des dizaines d’anecdotes

L’autrice et comédienne aime la confusion des genres, mêler la grande histoire et la petite, notamment à travers la vie intime et mili­tante d’Ambroise Croizat, qu’elle truffe d’anecdotes. Elle parle d’hier dans aujourd’hui, quand ce n’est pas l’inverse, interpelle le public, chante des extraits de chants révolutionnaires et entonne a cappella la chanson de Charles Trenet : Y’a d’la joie.

Elle, la dyslexique, l’aide-soignante qui a hésité à se pendre dans le vestiaire de l’hôpital où elle travaillait, un matin de 2017. Trop usée, trop cassée mentalement et physiquement. Elle démissionnera et tirera une conférence gesticulée de cette expérience, intitulée : Tagada soin-soin. Les astuces de Sioux d’une aide-­soignante à l’hôpital du commerce. Elle s’étonne, qu’elle, fille de militants, qui a commencé à manifester dans le ventre de sa mère, n’ait enten­du parler d’Ambroise Croizat qu’en 2015, par hasard, pendant une manifestation.

Fascinée, elle dévore alors tout ce qui a pu être écrit sur lui et vit comme une injustice chaque ­documentaire ou ouvrage de plus qui sort sur le ­général de Gaulle. « On était en 2020, je parlais de Croizat tout le temps. Un nouveau film sort sur de Gaulle, et ça m’énerve. Un copain me lance : “Vas-y, on en fait un sur Croizat !” » Pourquoi pas ? Elle rencontre alors son petit-fils, qu’elle imite à merveille dans son spectacle. Il lui ouvre les archives et la correspondance de l’ancien ministre avec sa femme, notamment quand il était emprisonné. Le scénario du spectacle est prêt : 240 scènes écrites en vingt-huit mois. Elle aime les petits riens qui en disent long et accumule des dizaines et des dizaines d’anecdotes durant ses recherches qu’elle aurait voulu garder. Son comparse en écriture, Olivier Gorichon, qui a dû tailler dans son texte, s’en amuse : « Dur métier que celui de coupeur d’anecdotes ! »

Une expo sur la Sécu

© Marion Mulmann

Après la pièce, les spectateurs ont été invités à découvrir l’exposition « Hier, aujourd’hui, demain, 80 ans, la Sécu, c’est vital ». Réalisée par les Mutuelles de France, elle est mise à disposition de toutes les mutuelles, qui la déclinent comme elles l’entendent. Ici, à Toulouse, elle prend la forme de panneaux didactiques retraçant l’histoire des luttes sociales, la création de la Sécu, « cette vision révolutionnaire » basée sur la solidarité, et rappelle qu’une Sécu de haut niveau pour tous, c’est possible, malgré le danger que représentent la marchandisation et la financiarisation de la santé.

Quand Elisabeth Croizat Ambroise et les autres… s’est joué au Festival d’Avignon en juillet 2025.