Le 28 septembre est la Journée mondiale pour le droit à l’avortement. A cette l’occasion, le Planning familial lance un nouveau site internet pour mieux informer les femmes.

L’objectif de cette plateforme est de mieux lutter contre la désinformation concernant l’interruption volontaire de grossesse (IVG) et de faciliter l’accès à « une information juste » dans ce domaines où trop de « fake news » circulent. Notamment sur les réseaux sociaux. Certains sites Internet ou interlocuteurs tentent aussi de culpabiliser les femmes sur ce sujet, allant parfois jusqu’à exagérer, voire déformer la réalité.

🚨[AVORTEMENT🗣️] Nous serons dans la rue ce 28 septembre 2022, pour encore et toujours défendre ce droit fondamental ! On vous attend mercredi prochain. pic.twitter.com/GdwbJLPje6 — Le Planning Familial (@leplanning) September 22, 2022

La bonne information pour les femmes

Sur le site ivg-contraception-sexualites.org, le Planning familial mise une plus grande visibilité afin de lutter contre la désinformation et la culpabilisation concernant l’Interruption volontaire de grossesse (IVG).

Nous vous informons sur vos droits et nous vous accompagnons si vous subissez des discriminations liées à votre genre, à vos orientations sexuelles ou si vous subissez des violences sexistes et sexuelles. Planning familial

L’objectif du nouveau site Internet est également d’améliorer l’accès à une information juste sur les questions de santé sexuelle. On y trouve le numéro vert, anonyme et gratuit, lancé en 2015. Il aide les femmes dans leur démarche et les orienter au mieux.

30 000 appels par an, sont reçus à ce numéro. Planning familial

L’IVG : un droit à préserver

L’accès à l’IVG demeure inégal en France, comme le montre le dernier rapport de la Drees. Le niveau de vie, le type d’établissement ou encore le facteur géographique sont autant de facteurs de disparité.

Aux États-Unis, la Cour suprême a révoqué, le 24 juin, le droit constitutionnel à l’avortement, laissant chaque État libre de l’interdire ou de l’autoriser.