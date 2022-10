BPCO : en augmentation dans le monde

La bronchopneumopathie chronique obstructive (Bpco), maladie respiratoire silencieuse, concerne plus de 480 millions de personnes dans le monde. Sa cause principale est le tabac.

D’après les études publiées lors du congrès de l’European Respiratory Society, ce chiffre devrait augmenter dans les années à venir.

En augmentation

Si rien ne change, le nombre de malades atteint de bronchopneumopathie chronique obstructive (Bpco), devrait augmenter. Il atteindrait 592 millions de personnes dans le monde à l’horizon 2050, estiment les auteurs d’une étude présentée au congrès international 2022 de l’European Respiratory Society

La BPCO concerne environ 4 millions de Français. Société française de pneumologie

Toujours d’après les dernière études, la proportion de femmes touchées par la BPCO devrait croître de 46,9% d’ici à 2050. Versus 9,6% pour les hommes.

Les femmes sont donc de plus en plus touchées. Malheureusement, chez elles, la BPCO est sous-diagnostiquée.

D’autre part, l’étude révèle que ce sont les pays aux revenus les plus faibles qui se verront les plus touchés. D’après les estimations, l’Afrique sub-saharienne, l’Asie du Sud-Est et le Pacifique seront les pays avec le plus haut taux de BPCO dans la population en 2050.

Tabac et pollution mis en cause

Il est urgent d’agir pour lutter contre le tabagisme, cause principale de la BPCO. Mais aussi contre la pollution atmosphérique et pollution intérieure. Le dépistage de cette maladie doit être plus systématique. Afin de traiter précocement les patients et les aider à améliorer leur qualité de vie.

Actuellement, on ne guérit pas de la Bpco. Mais la réalisation systématique de mesure du souffle et un traitement suivi de façon précoce permettent de ralentir l’évolution de la maladie et de diminuer les symptômes.