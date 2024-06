Hausse du montant des consultations médicales

A partir du mois de décembre 2024, les patients devront débourser 30 euros pour un rendez-vous chez leur médecin généraliste. Ce montant est actuellement de 26,50 euros. Les consultations de spécialistes vont également augmenter.

Après des mois d’âpres négociations avec l’Assurance maladie, les syndicats de médecins ont obtenu une hausse du montant de leurs consultations. Mardi 4 juin 2024, une nouvelle convention médicale a été signée dans ce sens. Et ce texte sera effectif jusqu’en 2029.

Effectif en décembre 2024

En premier lieu, les consultations de généralistes passent de 26,50 à 30 euros. Cette hausse concerne le secteur 1, et elle entrera en vigueur en décembre prochain. Il s’agit de la deuxième hausse de tarif en un peu plus d’un an pour cette consultation, qui avait déjà été revalorisée de 25 euros à 26,50 euros en 2023.

Pour les professionnels de secteur 2, le tarif de 31,50 euros (hors dépassements d’honoraires) reste inchangé. Par ailleurs, les téléconsultations seront toujours à 26,50 euros.

Hausse des consultations de spécialistes

Concernant les spécialistes, la nouvelle convention prévoit également une augmentation tarifaire de leurs consultations. Ces mesures prendront effet pour certaines en décembre 2024, et pour d’autres en juillet 2025. Parmi les modifications des barèmes prévues figurent notamment celles :

de la psychiatrie : qui passe de 50 à 52 euros ;

de la neurologie : également de 50 à 52 euros ;

de la gynécologie : de 32 à 35 euros ;

de la gériatrie : de 32 à 37 euros.

Renoncement aux soins

Après la hausse des franchises médicales, et la baisse du montant des remboursements des frais dentaires, ces augmentations viennent une nouvelle fois gonfler les dépenses de soins des patients. En effet, trois millions de Français n’ont pas de complémentaire santé. Et selon un sondage Ifop paru fin 2023, « une personne sur quatre a déjà renoncé à des soins et/ou à des équipements médicaux pour des raisons financières ».