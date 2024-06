A quelques jours de l’échéance électorale du 9 juin, la mobilisation du mouvement mutualiste contre les pesticides se poursuit et s’inscrit plus que jamais dans l’actualité politique. Cinq candidats aux élections européennes se sont positionnés sur l’amiante, les pesticides et le bio. Ils répondaient à une invitation de la coalition mutualiste engagée contre les pesticides.

« Il est essentiel pour nous de faire comprendre que le droit du travail, les droits sociaux et la préservation de l’environnement ne sont pas des domaines isolés ou concurrents mais interdépendants. Et c’est ensemble que nous devons les appréhender et les protéger. » La présidente de Mutami, Jocelyne Le Roux, a rappelé, en introduction de cette rencontre publique organisée à Paris à quelques jours de l’échéance des élections européennes du 9 juin, qu’elle représentait également la Fédération des Mutuelles de France. « La FMF est héritière des mutuelles ouvrières qui ont participé depuis un siècle aux luttes et aux avancées sociales. »

L’amiante existe encore

Trente mutuelles et l’association Générations futures étaient à l’origine de l’événement. Initiée depuis le début de l’année 2024, cette mobilisation mutualiste rencontre une nouvelle fois l’écho et l’écoute des décideurs politiques. Au cours de deux tables rondes, les candidats ont échangé autour de trois enjeux de santé publique : l’amiante, les pesticides et l’agriculture biologique.

Parmi les thématiques abordées figurait notamment celle du désamiantage des « écoles, gymnases et bâtiments publics en Europe d’ici à 2032 ». « Il faut vraiment accélérer ces actions, car les expositions à cette substance extrêmement toxique et dangereuse existent encore », s’est alarmé Benoît Biteau d’Europe Ecologie les Verts.

Illégalité sur la question des pesticides

Concernant les pesticides, le sujet de l’application de « la législation européenne sur l’évaluation de la toxicité des pesticides avant leur autorisation de mise sur le marché » a été abordé. « Sur ce sujet, c’est évident que le droit n’est pas respecté ». Marina Mesure de La France insoumise a fait référence au récent avis de la Cour de justice de l’UE sur l’évaluation des pesticides par les Etats membres.

Leur pratique « illégale » de ne pas tenir compte des avancées scientifiques récentes au profit d’études industrielles anciennes. La candidate a poursuivi : « L’objectif est également de donner plus de moyens aux agriculteurs pour leur permettre de pouvoir transiter vers une agriculture biologique. »

Capucine Bordet et Manon Gauthier-Faure