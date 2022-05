Grand Prix de Denain-Porte du Hainaut : la SMH sur le haut du pavé !

Les plus grandes équipes avaient retenu la date du jeudi 17 mars depuis longtemps. Les supporters et la SMH aussi ! Le Grand Prix de Denain a tenu ses promesses, avec une compétition haletante placée sous le signe de la bonne humeur.

Primoz Roglic, Jonas Vingegaard, Pascal Ackermann, Daniel F. Martinez, Marc Sarreau… la 63e édition du Grand Prix de Denain avait attiré un plateau exceptionnel pour cette deuxième manche de la Coupe de France. Au programme, pas moins de 12 secteurs pavés répartis sur trois boucles et 200,3 km. Au terme d’un incroyable final, c’est l’Allemand Maximilian Walscheid qui s’est imposé au sprint. Le coureur de Cofidis a devancé Dries De Bondt (Alpecin-Fenix) et Adrien Petit (Intermarché-Wanty-Gobert) sur la ligne d’arrivée.

On le décrit parfois comme un mini-Paris-Roubaix ou une répétition du Tour de France. Au Grand Prix de Denain, les plus grands coureurs viennent pour tâter du pavé ! La cinquième étape de la grande boucle repassera d’ailleurs cet été par ici le 6 juillet. Mais les amateurs du vélo le savent, cette course atypique séduit aussi pour son ambiance et son âme.

Une transmission dans 67 pays

Véritable événement pour toute une région, le Grand Prix de Denain désormais en Pro Séries, est aujourd’hui transmis dans 67 pays à travers le monde. L’ancienne place forte du charbon et de l’acier y véhicule une image bien loin des clichés qui collent au Nord. « Le Grand Prix de Denain c’est aussi une histoire d’amitié. J’ai été embarqué dans l’aventure il y a quinze ans, comme mon père avant moi ! » A 63 ans, André a tout juste l’âge du Grand Prix et participe à son organisation aux côtés d’une équipe de 60 bénévoles passionnés. « Repérage, barriérage, signalétique… ce sont des mois de préparation pour un événement d’une journée mais que nous ne raterions pour rien au monde. Ce sport est une école d’humilité, les coureurs sont très ouverts, très accessibles, même les plus grandes stars ! » Pour Martine, habituée des caravanes : « C’est un événement populaire qui rassemble toutes les générations. Après le Covid, il était cette année particulièrement attendu ! »

Une première pour la SMH

Pour la Mutuelle SMH, partenaire pour la première fois d’un événement sportif d’une telle envergure, c’est l’occasion de confirmer son attachement au territoire nordiste, d’affirmer sa proximité et de rencontrer les élus. En terre de cyclisme, c’est aussi bien sûr l’occasion de promouvoir le sport comme élément important de la prévention santé. Présente dans la caravane précédant le peloton et sur un stand au milieu du village des partenaires, la mutuelle a soutenu cette journée festive : Robert Mintkewicz et Denis Flahaut, anciens gagnants de l’épreuve de renommée internationale, ont honoré le stand de leur présence et ont tiré de l’urne le nom de l’heureux gagnant du vélo pliant mis en jeu par la mutuelle.

MARIE-HÉLÈNE OLLA