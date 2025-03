CBD et médicaments : attention aux mélanges

Le CBD peut réduire l’efficacité de certains médicaments et entraîner des effets indésirables, alerte l’Agence nationale de sécurité du médicament dans un communiqué intitulé « Mélanger CBD et médicaments, ce n’est jamais anodin ».

Gommes, e-liquide, tisanes…

Le cannabidiol (CBD) est un dérivé du cannabis (THC). Alors que le THC est classé comme stupéfiant, et donc interdit en France, le CBD et les produits qui en contiennent peuvent être vendus en toute légalité. Et depuis 2015, des boutiques ont fleuri un peu partout, proposant différentes formes : tisanes, bonbons, gâteaux, liquide pour la cigarette électronique… censées soulager l’anxiété, améliorer le sommeil, ou atténuer les douleurs.

Attention aux interactions

Mais attention, consommer les produits à base de CBD pendant la prise d’un traitement peut s’avérer dangereux pour la santé. L’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) appelle à la vigilance et alerte sur les effets indésirables (maux de tête, diarrhées, vomissements…) et sur une baisse d’efficacité des médicaments lorsqu’ils sont pris en même temps que du CBD. Ces effets ont été recensés par les centres antipoison chez 58 malades entre 2017 et 2023, dont quatre cas graves. L’Agence estime que ce nombre serait sous-évalué.

17 familles de médicaments concernées

Et de nombreuses classes de médicaments sont concernées : les antidouleurs, antidiabétiques, antibiotiques, antiarythmiques, anticoagulants, les traitements contre le cholestérol et les troubles de la thyroïde, les antidépresseurs, les antiépileptiques, les antipsychotiques et même les benzodiazépines. La liste n’est pas exhaustive ! Car le CBD est susceptible d’interagir avec d’autres types de médicaments « pas encore identifiés », précise l’ANSM.

En parler à son médecin

Donc prudence, si vous prenez un ou plusieurs de ces médicaments associé à du CBD. L’agence invite les patients à en parler impérativement à leur médecin traitant afin d’étudier avec lui les solutions possibles et adapter sa prescription. Vous pouvez également signaler les effets indésirables sur la plateforme de l’ANSM.