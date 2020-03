Alors que l’épidémie du Covid-19 fait rage et que les fake news se multiplient, il n’a jamais été aussi urgent de bien comprendre la situation, ses dangers et ses enjeux. Maladies infectieuses, Sras, coronavirus… Ces spécialistes vous aident à mieux comprendre.

Vie et mort des épidémies

Les maladies infectieuses sont la cause de près de 14 millions de morts chaque année dans le monde, la plupart dans les pays du Sud. Environ 350 maladies infectieuses sont apparues entre 1940 et 2004, une majorité provenant du Sud, et 90 % des virus et bactéries étaient encore inconnus dans les années 1980, tandis que des maladies disparues réapparaissent.

Dans ce livre, Patrice Debré, professeur d’immunologie à l’université Pierre-et Marie-Curie-Paris-VI et Jean-Paul Gonzalez médecin virologue, directeur de recherche à l’Institut de recherche pour le développement (Ird, Marseille) retracent l’histoire des grandes épidémies passées, des pestes à la tuberculose, et démontrent que l’émergence de maladies infectieuses est un phénomène qui participe de la logique même du vivant. Ils soulignent surtout que, malgré les peurs, jamais nous n’avons été aussi bien armés pour lutter contre elles.

Ed. Odile Jacob, 23,90 €.

Face au risque épidémique

A la fin du XXe siècle, de nombreuses crises de nature épidémique se sont enchaînées. La sécurité sanitaire est devenue un enjeu international réclamant une approche mondiale. L’épidémie de sida avait sonné l’alerte au début des années 1980. A la suite de la maladie de la vache folle au début des années 1990, puis de l’épidémie liée au Sras et des attaques bioterroristes au début des années 2000, le risque infectieux épidémique a semblé prendre une allure de plus en plus inquiétante.

Le Pr Didier Houssin, conseiller de l’Organisation mondiale de la santé, a été au cœur de cet enchaînement, en particulier au moment de l’épidémie de chikungunya à la Réunion, de la grippe aviaire, puis de la pandémie grippale de 2009. Soucieux d’en tirer les leçons pour la sécurité future des populations, il en retrace ici les temps forts et dresse le bilan des réponses qui ont été apportées.

Ed. Odile Jacob, 24,90 €.

Faut-il encore avoir peur de la grippe ? Histoire des pandémies

La récente pandémie de grippe de 2009 a suscité une vive émotion avant de se révéler moins grave que prévu. Mais que nous enseigne l’histoire millénaire de cette maladie ? Que sait-on aujourd’hui du virus de la grippe, fantasque, déconcertant, malléable, parfois impitoyable ? Quelle est son origine ? Que penser de la vaccination ? Pourquoi de brusques pandémies embrasent-elles le monde avant de disparaître inexplicablement ? Peut-on les prévoir ? La terrible « grippe espagnole », qui fit plus de morts que la guerre de 14-18, peut-elle se reproduire ?

Patrick Berche, chef de service de microbiologie à l’hôpital Necker-Enfants malades, tente de répondre à toutes ces questions avec un regard sur l’histoire éclairée des plus récentes percées scientifiques.

Ed. Odile Jacob, 24,20 €.







Coronavirus : comment se protéger ?

Gérald Kierzek, médecin urgentiste, rassemble sous forme de questions-réponses toutes les interrogations des Français sur le coronavirus dans ce petit guide paru aux éditions Archipoche.

Il répond aux interrogations des lecteurs et fournit des réponses précises, documentées et pragmatiques. Les 50 questions-réponses battent en brèche les fake news et informent sans affoler. Le lecteur trouvera aussi les adresses des sites gouvernementaux et les numéros verts pour rester informé.

Ed. Archipoche, 3,50 €. A paraître le 2 avril, mais déjà disponible en version numérique.