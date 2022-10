Encourager les ados à bouger plus

Les adolescents français ne pratiquent pas assez d’exercice physique. Pour inciter les parents à faire bouger leurs enfants, Santé publique France lance la campagne « Faire bouger les ados ».

Le deuxième volet de la campagne de Santé Publique France « Faire bouger les ados » a démarré. Son objectif est de faire prendre conscience aux jeunes et à leurs parents de la nécessité de faire plus de sport.

#BougerPlus | Faire bouger les ados, c'est pas évident. Mais les encourager, c'est important !



👉 Retrouvez des astuces et des conseils pratiques pour aider les ados à être plus actifs sur : https://t.co/RqjLgZxIQO pic.twitter.com/RKLALOibnL — Ministère de la Santé et de la Prévention (@Sante_Gouv) September 16, 2022

Bouger plus

Parmi les 6-17 ans, seulement la moitié des garçons et un tiers des filles pratiquent en effet au moins une heure d’activité physique par jour, comme le recommande l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Or, d’après une étude publiée par Santé Publique France, les chiffres sont encore plus inquiétants chez les adolescents. Entre 11 et 14 ans, seulement un tiers des garçons et à peine 20 % des filles suivent la consigne de l’OMS et font au moins une heure de sport ou d’activité physique par jour.

« Faire bouger les ados, c’est pas évident. Les encourager, c’est important », clame la campagne de Santé Publique France.

Trop d’écrans

Plus de 70 % des adolescents passent au moins trois heures chaque jour sur les écrans. Et depuis les confinements, ces habitudes ont persisté. Or la sédentarité favorise le diabète, l’obésité, les problèmes cardiaques et même articulaires. Concernant les complications cardiaques par exemple, les plaques de cholestérol présentes dans les artères peuvent se former dès l’âge de 20 ans.

Dans ce clip de 45 secondes, on voit des parents proposer à leurs enfants de commencer une activité sportive. Tennis, football, skateboard, volley, danse, gym... Mais à chaque fois, les ados répondent par la négative. Le message vise à montrer aux parents qu'il ne faut pas se décourager.