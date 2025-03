En matière de santé des femmes, « l’erreur serait de croire que c’est gagné »

Mettre en lumière les inégalités de genre en matière de santé, c’est l’un des objectifs de Mutuelle Entrain cette année encore. L’enjeu reste de taille, comme nous l’explique Olivier Foucaut, vice-président délégué à la prévention et à la promotion de la santé.

Pourquoi Mutuelle Entrain a-t-elle choisi de s’engager sur la santé des femmes ?

Olivier Foucaut : Les femmes ne sont pas considérées au regard de leurs singularités, tant au niveau des diagnostics que de la prise en charge. La santé, aujourd’hui encore, est pensée par des hommes pour des hommes. En 2019, quand on m’a de­mandé de prendre la responsabilité de la prévention, j’ai souhaité que cela fasse partie des sujets portés par la mutuelle.

C’est le cas depuis lors. Nous nous sommes intéressés à l’endométriose, au cancer du sein, aux maladies cardio-vasculaires, à la précarité menstruelle ou encore à la contraception. A l’époque, c’était compliqué de faire passer le message, d’autant plus dans une mutuelle plu­tôt constituée d’hommes et de retrai­tés. Aujourd’hui, il est devenu audible, même auprès des plus sceptiques. Désormais, nous en parlons davan­tage mais, dans les faits, beaucoup reste à faire. L’erreur serait de croire que c’est gagné.

Nous avons signé des partenariats avec les marques françaises qui produisent en France des protections périodiques sans substances toxiques.

Comment porte-t-on ce type de thématique ?

O. F. : Je nous considère comme des facilitateurs. Nous initions et per­mettons la rencontre entre les pro­fessionnels de santé, les associations et la population. En mettant l’accent sur tout ce qui touche de près ou de loin à la santé des femmes, finalement, nous nous intéressons aussi à la santé environnementale. C’est particulièrement évident s’agis­sant des protections périodiques, qui peuvent contenir des produits nocifs, à la fois pour l’utilisatrice et pour la planète.

Nous avons notam­ment signé des partenariats avec les marques françaises qui produisent en France des protections périodiques sans substances toxiques. C’est le cas également pour les maladies cardio-vasculaires, puisque l’on sait que 70 % d’entre elles sont liées à l’environnement. Lors de la conférence que nous avons organisée à Nancy en juin 2024, la Fédération française de cardiologie a insisté sur la probléma­tique de sous-diagnostic des femmes.

Qu’avez-vous prévu en 2025 ?

O. F. : Nous sommes maintenant identifiés comme moteur dans le domaine et de fait contactés par nombre d’acteurs que nous accom­pagnons. C’est le cas de l’association Objectif rose, située à Limoges. Elle expose, deux fois par an, des photos de femmes ayant subi une ablation du sein, et aussi d’hommes qui peuvent être également concernés. Objectif rose fait le parallèle avec le kintsugi, cet art ancestral japonais qui invite à souligner d’or les cicatrices d’un objet cassé pour le sublimer. Nous avons signé un partenariat avec elle afin de la faire rayonner sur différents territoires.

Dans le cadre de la Journée internationale de lutte pour les droits des femmes, le 8 mars, Objectif rose et Mutuelle Entrain seront en outre présentes à Bosmie-l’Aiguille, près de Limoges, pour évoquer la santé envi­ronnementale et celle des femmes. La ville de Limoges nous a également sollicités. Une conférence devrait être organisée prochainement avec la municipalité, dans cette ville, sur la contraception masculine.

« Mettre des mots sur des maux »

Des actions de prévention autour de la campagne Octobre rose et de l’endométriose font également l’objet de pourparlers. D’autres collectivités nous ont aussi contactés. Comme le dit Endofrance (l’Association française de lutte contre l’endométriose), avec qui nous collaborons depuis plusieurs années, il faut continuer à « mettre des mots sur des maux ». Enfin, n’oublions pas, non plus, les femmes isolées ayant des difficultés à trouver une complémen­taire santé qui leur corresponde. Les offres sont aussi pensées pour les hommes et leurs familles, très peu pour les femmes.

LES SERVICES DE VOTRE MUTUELLE

Mutuelle Entrain propose des prestations innovantes à ses adhérentes et adhérents pour les accompagner au quotidien. Parmi ces services : un second avis médical, des séances d’électrostimulation dans le cadre de l’endométriose, l’accès à des prothèses et/ou à des implants mammaires, capillaires ou oculaires, à un soutien-gorge médical avec poche pour les femmes atteintes de cancer, à un accompagnement post-opératoire et à différentes méthodes de contraception (pilule, anneau vaginal, préservatif, spermicide, implants, patchs). La mutuelle organise également régulièrement des conférences sur la contraception masculine, les maladies cardio-vasculaires et la santé des femmes.