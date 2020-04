Port du masque obligatoire, tests sanguins Elisa, déconfinement selon la situation sanitaire par région et non par âge, interdiction des rassemblements, c’est ce que propose l’Académie de médecine quand l’heure de quitter nos maisons sera venue.

En l’absence de vaccin, de traitement antiviral efficace démontré, et dans une situation de pénurie de masques et de tests, la France comme dans de nombreux pays, a dû recourir à la méthode du confinement de la population. Celui-ci a pour principal objectif de ralentir la propagation du virus et d’atténuer la brutalité de l’afflux de malades dans les établissements de santé, en particulier des cas les plus graves dans les services de réanimation dont les capacités sont limitées. Le Gouvernement français a fixé provisoirement le terme de la période de confinement au 15 avril 2020. Si celui-ci sera très probablement prolongé, certains experts commencent à s’interroger sur la manière dont pourrait se passer le déconfinement. C’est le cas L’Académie nationale de Médecine qui énonce les recommandations suivantes :

– Que la sortie du confinement soit décidée sur la base de la Région et non par classe d’âge ;

– Que cette sortie ne soit autorisée que dans les Régions dans lesquelles une décroissance nette du nombre des patients Covid-19 devant être hospitalisés et un retour des besoins de réanimation à l'état pré-épidémique sont observés ;

– Que les personnes résidant dans une Région en sortie de confinement ne soient pas autorisées à se rendre dans une Région encore en situation de confinement ;

– Que la décision concernant les Régions frontalières soit prise en concertation avec les Etats voisins ;

– Que la sortie de confinement soit accompagnée du maintien de l’interdiction des rassemblements (sauf cas exceptionnels, comme les obsèques, pour lesquelles le nombre maximal pourrait être de 20 personnes), du maintien des mesures barrières sanitaires (lavage des mains, gel hydro-alcoolique..), mais aussi de leur renforcement par le port obligatoire d’un masque grand public anti-projection, fût-il de fabrication artisanale, dans l’espace public. Cette dernière obligation serait la marque que la sortie du confinement n’est pas encore un retour à la vie normale et elle devrait être maintenue jusqu’à l’arrêt de la transmission du virus (absence de nouveaux cas dans les 14 derniers jours) ;