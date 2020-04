Olivier Véran, ministre de la Santé annonce « une vaste opération de dépistage au covid-19 », dans les Ehpad, alors que le virus a déjà fait plus de 2 400 victimes dans ces établissements.

Le coronavirus fait de nombreux malades dans les établissements pour personnes âgées et on déplore déjà plus de 2 400 victimes, selon les chiffres du ministère de la Santé. Devant cette situation désastreuse et malgré la mise en place du confinement en chambre, l’épidémie ne cesse de progresser dans les Ehpad.

« Vaste opération de dépistage au covid-19 »

Les conditions de vie dans les Ehpad entraînent de nombreuses contaminations. Devant la situation alarmante Olivier Véran, ministre de la Santé lance une « vaste opération de dépistage au covid-19 » dans ces établissements où le nombre de malade ne cesse d’augmenter. Pour exemple, à la Fondation Rothschild, où un résident sur quatre est désormais contaminé par le Covid-19.

Le ministre mettra la priorité sur les « personnes âgées, les personnes handicapées les plus fragiles, et les professionnels qui les accompagnent ».

Tous les résidents et les personnels seront testés dès l’apparition du premier cas confirmé au sein de l’établissement. Ce dispositif permettra de « regrouper les cas positifs au sein des secteurs dédiés au sein des Ehpad pour éviter la contamination des autres résidents », a précisé Olivier Véran.