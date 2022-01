De nouvelles mesures sanitaires dans les écoles primaires

Les modalités pour les cas contacts et l’isolement des élèves contaminés évoluent dans les écoles primaires. Les enfants de moins de 12 ans font en effet l’objet de nouvelles mesures sanitaires.

L’annonce des nouvelles mesures sanitaires pour les établissements scolaires s’est faite par voie de presse. Dimanche 2 janvier 2022, à la veille de la rentrée scolaire, les ministres de la Santé et de l’Éducation détaillaient dans le Parisien et le Journal du Dimanche les dernières recommandations destinées aux écoles. Le niveau du protocole est en effet passé à l’échelon trois pour le primaire. Il reste à deux dans le secondaire.

En cas de contamination

Les modalités pour les cas contacts et l’isolement évoluent pour les enfants de moins de 12 ans. En cas de contamination, l’élève pourra être isolé seulement cinq jours s’il présente un test négatif. Un antigénique ou PCR devra être réalisé le cinquième jour. Par ailleurs, il ne devra plus avoir aucun symptôme depuis 48 heures. Si ce deuxième test n’est pas effectué, l’enfant restera sept jours à la maison. Il pourra revenir en classe s’il n’a pas de fièvre ni de toux depuis deux jours pleins.

Trois tests pour les cas contacts

Si l’enfant est cas contact, il pourra aller en classe en présentant un test antigénique ou PCR négatif réalisé le jour même. Le pharmacien délivrera à ce moment-là deux auto-tests à réaliser à J+2 et J+4. Les parents devront alors faire une attestation sur l’honneur concernant le résultat négatif de ces tests. Ces documents sont disponibles en téléchargement sur le site du ministère de l’Éducation nationale. Si aucun test n’est réalisé dans le cadre d’un cas contact, l’élève devra rester sept jours chez lui.

Protocole de contact-tracing – Capture d’écran du site du ministère de l’Education nationale

Dans l’attente du résultat d’un proche

Lorsqu’un membre de son foyer présente des symptômes du Covid et qu’il attend le résultat de son test, l’élève peut venir à l’école. Il doit pour cela ne pas avoir de toux ni de fièvre. Pour plus de prudence, les parents peuvent toutefois garder leur enfant à la maison. Et l’élève devra par ailleurs réaliser un test en cas de contamination de l’un de ses proches.

Les enfants des soignants accueillis en cas de fermeture de classe

Le lendemain de la rentrée, mardi 4 janvier, le gouvernement précisait de nouvelles mesures concernant les enfants des personnels soignants. Dans le cas d’une fermeture de classe, ces élèves pourraient toutefois être accueillis à l’école. « Nous avons prévu un accueil, partout en France, des enfants de soignants pour faire en sorte que les soignants puissent continuer à travailler », annonçait le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal.