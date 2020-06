Les enfants seraient « de tout petits contaminateurs et contaminants », de l’infection au Covid-19, d’après une étude menée par le professeur Robert Cohen, pédiatre, auprès de 605 enfants en Île-de-France. Des résultats qui devraient permettre un retour moins compliqué à l’école.

Le Professeur Cohen, vice-président de la Société française de pédiatrie, a révélé, les résultats d’une enquête menée avec 26 autres pédiatres, auprès de 605 enfants en Île-de-France, qui révèlent que ces derniers sont beaucoup moins contagieux que les adultes.

Les enfants ne sont pas les « super-contaminateurs » que l’on craignait

Cette enquête prouve que les enfants de moins de 15 ans seraient bien moins contagieux que les adultes. En Île-de-France, la région la plus touchée par le coronavirus, à peine 0,6% des enfants contaminés (sur les 605 testés) étaient contagieux. Dans neuf cas sur dix, ce sont les adultes qui ont contaminé les petits et pas l’inverse.

Pourquoi ?

Le professeur Cohen explique que les enfants sont plus protégés car ils sont « le récepteur » de plusieurs virus de type coronavirus (rhume par exemple), et qu’ils s’immunisent contre eux. C’est ce que l’on appelle l’immunité croisée. D’autre part, les enfants ont souvent plusieurs virus en même temps (le nez qui coule…) et leur système immunitaire inné (celui qui fait le ménage) est plus entrainé. C’est ce que l’on appelle l’immunité entrainée. Les études montrent que cette immunité entrainée joue un rôle Et c’est pour cela que le Bcg jouerait un rôle car elle jouerait un rôle dans cette immunité entrainée.

Les enfants ont un système immunitaire entrainé à résister aux virus

D’autre part, il s’avère que les enfants possèdent moins de récepteurs du virus sur la muqueuse nasale donc sont moins sensibles aux virus et comme ils sont petits, ils ont moins de force pour projeter les gouttelettes envers les adultes.

Accélérer le retour en classe

Le Professeur Robert Cohen recommande le retour en classe surtout pour les plus petits jusqu’à 12 ans. Ils peuvent même visiter leurs grands-parents car ils sont moins contaminants que leurs propres parents.

Les enfants doivent retrouver le chemin de l’école

Pour le pédiatre, les nombreux gestes barrière, comme la distance physique avec les autres enfants ou les adultes qui s’occupent d’eux à l’école, mis en place, sont exagérés par rapport au risque. « Comment expliquer à l’enfant qui pleure, qu’il ne peut être pris dans les bras de sa maîtresse, à cause des gestes barrière ? Ou encore comment dire que l’on ne peut aider un enfant à manger parque que l’adulte ne peut s’approcher de lui à moins d’un mètre ? C’est inhumain s’insurge le pédiatre.

Il faut que les enfants retrouvent le chemin de l’école, de la sociabilité, du jeu et de la communication avec les autres. Car les enfants aussi, ont souffert du confinement.