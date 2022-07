Covid-19 : la 4ème dose est disponible pour les seniors

Pour faire face à la hausse rapide du nombre de cas de Covid-19 en France, les gestes barrière sont remis à l’ordre du jour. Masque recommandé dans les transports et les lieux fermés. Beaucoup de Français se décident à faire leur 4ème dose de vaccin. Mais, les personnes âgées et fragiles sont loin d’être toutes protégées.

Le nombre de cas de Covid-19 augmente et l’on peut parler de la septième vague.

[#COVID19] Nouveau point épidémiologique du 30 juin 2022

➡️ Accélération de l’épidémie pour la 4ème semaine consécutive : hospitalisations en forte hausse et augmentation des décès

📄 Lire le PE https://t.co/UzYpFZ1A7I pic.twitter.com/kxPs1WPYLN — SantépubliqueFrance (@SantePubliqueFr) July 1, 2022

4ème dose de Covid-19, ouverte aux plus de 60 ans

Les plus de 80 ans sont éligibles à La quatrième dose. Trois mois après leur dernière injection. Et pour les plus de 60 ans, six mois plus tard, depuis début avril.

Néanmoins, la vaccination peine à faire le plein. Et pour cause : les centres de vaccination et de dépistage ont fermé. Les médecins et pharmaciens commencent à être débordés.

Les plus de 80 ans éligibles sont seulement 30 % à l’avoir reçue, selon le dernier point hebdomadaire de Santé publique France (SPF). Et les 60-79 ans éligibles : 26,5 %.

Or, l’épidémie n’est pas terminée. Les experts craignent un rebond cet été. Pic annoncé en France : le 5 juillet. On resterait sur un plateau jusqu’au 24 juillet. Puis, la vague redescendrait.

La vaccination contre le Covid-19 protège très bien contre les formes graves, moins contre l’infection. Et la protection diminue avec le temps, surtout chez les plus âgés.

8 millions de personnes encore éligibles à la quatrième dose (environ 2,5 millions y sont déjà passées). Santé publique France

[#COVID19] Dans ce contexte, le respect des mesures combinées est essentiel, notamment pour protéger les populations les plus vulnérables. pic.twitter.com/gMIJKFgMeo — SantépubliqueFrance (@SantePubliqueFr) July 1, 2022

Nouveaux vaccins anti-Covid

De nouveaux vaccins plus efficaces contre la souche de départ et contre Omicron, pourraient arriver sur le marché, dès la rentrée.

Dans la palette proposée également, des vaccins protéiques plus traditionnels, comme celui de Sanofi. De quoi décider les récalcitrants ?