Concarneau : un centre dentaire Alv’heol pour répondre aux besoins des populations

La nouvelle structure mutualiste permet de pallier en partie l’insuffisance en soins dentaires dans le Finistère sud.

Concarneau dispose désormais d’un centre dentaire mutualiste sous l’égide d’Alv’heol (le nouveau nom des Mutuelles de Bretagne). Depuis le 15 novembre, plus besoin de se rendre à Quimper pour soigner une carie ou couronner une molaire.

Avec cette création, l’organisme mutualiste gère aujourd’hui six centres dentaires. « Ce nouveau lieu dispose de trois fauteuils et répond à un vrai besoin, estime Joëlle Salaun, directrice générale. Nous avons procédé à un diagnostic de territoire et constaté qu’à Concarneau, comme dans tout le Finistère, l’offre en soins dentaires est insuffisante, il y a pénurie de chirurgiens-dentistes. Pour les patients, c’est le parcours du combattant ! »

Salles de radiologie

Depuis la création de ce centre, la situation tend à s’améliorer. Le lieu possède des salles de radiologie et de stérilisation du matériel. Une praticienne réalise des implants. Mais son agenda et celui de ses deux confrères s’est vite rempli, sans qu’Alv’heol ne procède à une communication particulière sur son nouveau-né. « Le bouche-à-oreille a fonctionné », ajoute Joëlle Salaun. D’où la nécessité de donner la plus grande amplitude aux horaires d’ouverture : du lundi au vendredi, de 8 heures à 19 heures ; le samedi de 8 heures à 13 heures. « Les patients ont exprimé leur satisfaction de trouver ce centre mutualiste », précise la directrice générale. Pour mieux répondre encore aux besoins en soins dentaires, un quatrième chirurgien-dentiste rejoindra l’équipe en septembre.

Centre dentaire mutualiste : 2, rue Lucien-Vidie, Concarneau.

Tél. : 02 98 11 79 52.